De Tweede Wereldoorlog zie je in honderd foto’s bij TV Oost

In het najaar van 2019 startte een landelijke zoektocht naar oorlogsfoto’s. Ook RTV Oost deed een oproep om foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in te sturen. Het leverde heel bijzonder, veelal niet eerder vertoond, materiaal op voor het boek ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Op maandag 4 mei zie je op TV Oost een speciale uitzending van NOS waarin deze foto’s en de verhalen erachter worden gepresenteerd.

Presentator Herman van der Zandt praat in het gebouw van het NIOD (Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudie) met Erik Somers, fotohistoricus van het NIOD en met historicus Laurien Vastenhout, die ook betrokken is bij het project. Het fotoboek bevat honderd foto’s die door een vak- en publieksjury zijn uitgekozen. De verhalen achter enkele van die foto’s komen in de uitzending aan bod, waaronder ook Overijsselse fotoverhalen.

Zo hoor je het verhaal van Félice Leendertz-Polak, de enige overlevende uit een groep van 22 meisjes die zijn gefotografeerd in de synagoge in Deventer. Mevrouw Polak is inmiddels overleden. Ook de omslag van het boek is een Overijsselse foto, waarop een moeder met haar zoontje schuilen in een duiker in het buitengebied van Markelo. Verder is er aandacht voor een deportatiefoto uit Zwolle en een foto van de afvoer van een bejaarde man uit Rijssen.



Het tv-programma ‘75 jaar bevrijding: de oorlog in honderd foto’s’ zie je maandag 4 mei om 20.35 uur op TV Oost.