TV Oost komt met documentaire over de oorlogsgeschiedenis van Enschede

In de oorlogsdocumentaire ‘Het geweten van een stad, Leendert Overduin in Enschede’ duiken documentairemakers Willy Berends en Erik Dijkstra in de oorlogsgeschiedenis van Enschede en met name de rol die dominee Leendert Overduin (1900-1976) daarin had. Overduin redde tijdens de Tweede Wereldoorlog vele honderden Joden door ze te laten onderduiken.

Willy Berends loopt al ruim tien jaar met het idee rond voor deze documentaire. ‘In 2008 hoorde ik het verhaal voor het eerste door het boek 'Enschede, de mensen, de stad'. Ik wist destijds helemaal niet veel over de oorlog, maar ben me erin gaan verdiepen. Door betrokkenen die ik sprak werd daarbij steeds de naam van Overduin genoemd."

Overduin kwam eind jaren dertig naar Enschede. Hij regelde onderduikadressen toen in 1941 ongeveer honderd Enschedese Joden naar concentratiekamp Mauthausen werden gedeporteerd. Met gevaar voor eigen leven was hij jarenlang dagelijks bezig met het regelen van onderduikadressen. "Het is niet voor te stellen wat hij allemaal heeft gedaan", aldus Berends.

De Jodensterren spelen een prominente rol in de documentaire. De sterren werden in de oorlog gedrukt bij de Enschedese stoomweverij De Nijverheid. Het is een beladen stuk textiel. Een rol stof, geel van kleur, vol met Jodensterren. Dat ze in Enschede zijn gedrukt werd pas in de jaren negentig van de vorige eeuw bekend. Eerder werd gedacht dat de gele sterren die Joden op hun kleding moesten dragen in Polen werden gefabriceerd.

