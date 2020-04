Vermeende psychopaat verdacht van twee pogingen om Zwollenaren te doden

"Iedereen is als de dood voor hem", zegt de officier van justitie over de 42-jarige Charon J. De man wordt ervan verdacht dat hij twee Zwollenaren heeft willen ombrengen met een kapmes en een mes. Dat gebeurde op afgelopen oudejaarsdag en half januari van dit jaar. Tegen de verdachte was vandaag een voorbereidende rechtszitting.

Op oudejaarsdag viel hij volgens justitie degene aan bij wie hij in huis woonde. "Hij sloeg op hem in met een kapmes. Het slachtoffer werd geraakt in de arm, knie, nek en kuit." De verdachte zelf ontkent. "Ik was met de hond aan het wandelen. Toen ik terugkwam lag hij bloedend op de grond." Wat de reden voor de poging doodslag moet zijn geweest, is nog onbekend.

Angst

Opvallend is wel dat na de gebeurtenis, de verdachte nog twee weken in het huis van het slachtoffer bleef. "Dat kwam, omdat die er niets van durfde te zeggen uit angst", zegt de officier van justitie.

Na die twee weken gaat 't volgens het OM weer fout. De 42-jarige zou toen een andere Zwollenaar hebben gestoken. Die werd geraakt in zijn bovenbeen en pols.

Wapens

Justitie heeft twee messen gevonden, die mogelijk van de verdachte zijn. Eentje lag in zijn auto, maar daar zaten geen sporen op. Het andere mes werd gevonden in een opslagbox. Dat mes moet nog worden onderzocht op eventuele sporen.

Ook werd dor de politie een gedemonteerd pistool gevonden, kaliber 7.65.

Psychopathische trekken

De man kwam al veel vaker in aanraking met de politie, onder meer voor extreem gevaarlijk rijgedrag. Al meermalen is zijn psyche onderzocht, maar telkens weigerde hij mee te werken aan onderzoeken. Deskundigen vermoeden een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. De verdachte vertoont psychopathische trekken.

Omdat hij heeft aangegeven ook nu niet mee te gaan werken, komt er geen nieuw psychisch onderzoek. Oude rapporten over hem worden wel gebruikt bij nieuwe rechtszittingen. De volgende keer dat de rechtbank zich over deze zaak buigt is in de derde week van juli.