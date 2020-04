Einde tbs in zicht voor man die Enschedese zwerver doodschoot

Tijdens de rechtszaak, die door alle partijen via een videoverbinding werd bijgewoond, bleek dat het goed gaat met de man. Zo goed dat de behandelende tbs-kliniek en de reclassering beiden adviseren om de tbs met één jaar te verlengen en de stap te maken naar een voorwaardelijke beëindiging. De officier van justitie nam het advies over en eiste een verlenging van één jaar. Ook verzette ze zich niet tegen een voorwaardelijk beëindiging.



'ingrijpen met dood bekocht'

Op 4 juni 2010 kreeg de Zutphenaar ruzie met een drugsdealer op de gedoogplek aan de Molenstraat in Enschede. Höfte probeerde in te grijpen, maar werd daarbij neergeschoten. Hij overleed later die avond in het ziekenhuis. De dader was op het moment dat hij de schoten afvuurde net twee maanden op vrije voeten. Tijdens zijn strafzaak zei hij dat hij niet wist dat het pistool op scherp stond en per ongeluk afging.



In 2011 werd de man door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Twee jaar later bepaalde het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep dat zeven jaar met tbs voldoende was. De 39-jarige belandde al snel daarna in een tbs-kliniek.



Volgens de kliniek was de behandeling van de man succesvol. Hij heeft inmiddels eigen woonruimte, werk en gaat misschien deze zomer samenwonen met zijn partner en kinderen. "Hij heeft op meerdere levensgebieden flinke stappen gezet."



'Bloed, zweet en tranen'

Een van die stappen was het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden. Daar is de man naar eigen zeggen mee bezig. "De kliniek helpt me daar bij", vertelt de man, die de zitting samen met zijn begeleidster via Skype bijwoonde. "Het kostte mij bloed, zweet en tranen, maar ik ben trots op mezelf waar ik ben uitgekomen."



"Ik heb zoveel jaren verkeerd gedaan", aldus de man. "Ik kijk wel uit naar een einde van de tbs, ik wil zoveel dingen doen die ik in mijn vorige leven niet deed. De mensen die ik lief heb zien, wandelen in Duitsland en niet meer fout doen."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.