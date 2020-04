Speel morgenavond mee met de FC Twente Kampioensquiz van RTV Oost!

Het is bijna tien jaar geleden dat FC Twente zich tot landskampioen van Nederland kroonde. En dat laat RTV Oost niet zomaar voorbijgaan, want dit weekend herbeleef je de titel bij de regionale omroep . Morgenavond trappen we om 18.00 uur af met de FC Twente Kampioensquiz. Doe je ook mee?

Bert van Losser en Tijmen van Wissing nemen je mee door een pittige vragenlijst over het kampioensjaar. De winnaar wint een exclusieve officiële stropdas van de kampioenen van FC Twente gedragen door onze huisanalist Jan van Staa.

Hoe speel ik mee?

Meespelen is eenvoudig, maar vereist wel enkele handelingen. Om 18.00 uur start de quiz op onze Facebookpagina. Vijftien minuten daarvoor, dus om 17.45 uur, komt de vragenlijst met dertig vragen online op onze website en in onze app. Belangrijk hierbij is dat je over twee apparaten beschikt: eentje om de quiz mee te spelen, de ander om de uitzending op Facebook te volgen.

Hoe werkt de quiz?

Als je de quiz eenmaal geopend hebt op onze site of in de app, is het eerste wat je doet het invullen van je mailadres. Dit is belangrijk, omdat wij na afloop anders geen winnaar aan kunnen wijzen. Daarna kan er gestart worden met de vragen. Let goed op dat je alle vragen invult, want pas dan kan het antwoordformulier verzonden worden en ding je mee naar de prestigieuze prijs!