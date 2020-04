Miriam Guensberg schreef boek over haar vader, een held zonder vaderland

Poolse strijders speelden een grote rol bij de bevrijding van Nederland. Toch kreeg hun aandeel in de strijd veel minder aandacht in de geschiedenis dan bijvoorbeeld de Canadezen, Britten en Amerikanen. Een van die Poolse bevrijders was Dolek Guensberg. Zijn dochter Miriam schreef de biografie van deze held zonder vaderland.

Miriam schreef meerdere boeken waarin haar Pools-Joodse achtergrond een hoofdrol speelt. Nu vond ze het tijd worden om de geschiedenis van haar vader op te tekenen. Ze kon daarbij deels putten uit de brieven die hij na de oorlog schreef aan zijn grote liefde, de Nederlandse Milleke. Hij ontmoette haar bij de bevrijding van Zuid-Nederland.

Nieuw bestaan in Twente

Dolek Guensberg is geen militair in hart en nieren, integendeel. Toch sluit hij zich als arts aan bij de Eerste Poolse Pantserdivisie. Op het slagveld ziet hij vreselijke dingen maar hij verzorgt zowel geallieerde als Duitse gewonden. "Hij zag de mens", vertelt Miriam. Na de oorlog bouwt hij in Twente een nieuw bestaan op als een van de eerste Nederlandse anesthesisten. Hij werkte in alle Twentse ziekenhuizen.

Niet verbitterd

Guensberg praatte zelden over de holocaust. Het dorp Nowy Targ waar zijn familie een bestaan had, werd in 1942 compleet uitgemoord. Ook na de oorlog kon Guensberg niet terug naar zijn vaderland. Hij had dan wel gevochten voor de bevrijding van Europa maar in de ogen van Stalin stond hij aan de verkeerde kant. Hij werd een held zonder vaderland, maar raakte niet verbitterd.

Zondag 3 mei vertelt Miriam Guensberg over haar vader in Hoogtij.