Project 'Riet uit de Regio' verbindt telers en Overijsselaars met een rieten dak

Nederland levert niet meer genoeg riet voor alle rieten daken in het hele land. Er moet dus wel riet uit het buitenland komen. Maar dat is meestal zoveel goedkoper dat het riet uit de Wieden en Weerribben steeds minder wordt verkocht, ook al is de kwaliteit veel beter.

Landschap verdwijnt

Rietteler Stefan Lok kan qua prijs niet concurreren met het buitenlandse riet. "Wij moeten het hebben van het duurzame aspect, wij dragen bij aan het onderhoud van het landschap. En wie ons riet op het dak legt draagt daar dan ook zijn steentje aan bij."

Als het riet niet meer wordt verkocht, is het financieel ook niet meer interessant om de rietvelden te maaien. Dat betekent dan ook het einde van hun eeuwenoude ambacht, vrezen de riettelers. Uiteindelijk verdwijnt dan ook het karakteristieke natte landschap.

Riet met subsidie

Om de verkoop van het riet uit de Wieden en Weerribben te stimuleren is het project Riet uit de Regio in het leven geroepen. Huiseigenaren uit Overijssel kunnen subsidie krijgen als ze kiezen voor Overijssels riet. Het gaat om 7,50 euro per vierkante meter, met een maximum van 1.500 euro per dak.

Dat zijn geen grote bedragen, weet Lok, maar het kan wel een zetje in de goede richting geven. "Onbekend maakt onbemind, en door dit project kunnen we mensen hopelijk over de streep trekken als het prijsverschil teniet is gedaan of in elk geval een stuk kleiner is".

Rietteler Lok uit Belt-Schutsloot (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)