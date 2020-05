Kampen diep in rode cijfers, toekomst zorgelijk

Kampen krijgt keiharde financiële klappen te verwerken. Het jaar 2019 is met een tekort afgesloten van ruim 3 miljoen euro. De coronacrisis maakt het nog extra zwaar. De financiële situatie is zorgelijk.

De tekorten zijn ontstaan doordat de stad minder geld kreeg vanuit Den Haag en wel met veel hogere kosten in het sociale domein werd geconfronteerd. Toch valt het tekort volgens wethouder Irma van der Sloot nog mee. Er was bij de begroting al rekening gehouden met een tekort van 3 miljoen euro. Dat geld zal uit de algemene reserves worden gehaald.

Bezuinigen tijdens coronacrisis

De financiële problemen in Kampen zijn daarmee niet voorbij. Voor dit jaar staan al heel wat bezuinigingen gepland. Het totaalbedrag dat Kampen aan bezuinigingen wil doorvoeren is 8 miljoen euro. In deze crisistijd zullen behoorlijk wat instanties, inwoners en ondernemers een beroep doen op de gemeente. Er wordt verwacht dat er veel meer aanvragen voor uitkeringen zullen zijn.

Kampen rekent op steun vanuit Den Haag. Daar zijn ook al toezeggingen voor gedaan. Het gaat om compensatie voor de flink toegenomen kosten in het sociale domein. Ook verwacht Kampen dat het Rijk met een compensatie komt voor extra kosten die nu in de coronacrisis worden gemaakt. "We zijn daarbij afhankelijk van de financiële compensatie van het Rijk en we weten nog niet hoeveel we krijgen", zegt wethouder Irma van der Sloot.

Reserve

Om het jaar 2019 af te sluiten is het tekort aangevuld met geld uit de pot algemene reserve. Na de aftrek van het tekort heeft Kampen nog een reserve van 16 miljoen euro. Er moet minimaal 13 miljoen euro aan 'weertstandsvermogen' in deze pot blijven voor onverwachte situaties.