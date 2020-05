Kapster Petra uit Goor is er klaar voor: "We willen open!"

Alle voorbereidingen van Petra en haar collega's zijn goed zichtbaar in en rondom haar salon in Goor. Van de vele maatregelen die ze genomen heeft is de pop-up kapsalon wel de grootste. "Er stond een voormalig cafetaria te huur hier verderop. Omdat we straks minder klanten kwijt kunnen in onze salon heb ik dat erbij gehuurd en omgebouwd tot pop-up kapsalon."

Petra laat al haar voorbereidingen zien. (tekst gaat verder onder de video)

Maatregelen

En dat is slechts een van de vele maatregelen die Petra genomen heeft. In de zaak zijn de plexiwanden goed zichtbaar, de mondkapjes liggen klaar en er is zelfs een speciale ruimte ingericht voor ouderen. "Dit is normaliter onze haarwerksalon", vertelt Petra terwijl ze het 'kamertje' in loopt. "Hier komen normaal patiënten die een acuut probleem hebben op het gebied van haar, maar nu hebben we deze ruimte ingericht voor de kwetsbare mensen."

Een collega van Petra gaat, als de kapsalon weer open gaat, daar de komende weken werken. "Het is een beetje ongezellig", vervolgt ze lachend. "Maar het is wel mooi dat we op deze manier ook veilig met hen kunnen werken. Uiteraard blijft het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, want als je ziekjes bent of erg kwetsbaar moet je gewoon niet komen. Maar dat geldt ook voor andere voorzieningen buiten huis."

Toekomst

Leuk en aardig alle maatregelen, maar zolang Petra haar deuren niet mag openen van het kabinet is alles voor niets. "Dat klopt, maar ik ben er van overtuigd dat we op zeer korte termijn open mogen. Fysiotherapeuten mogen weer open, botox klinieken voeren gewoon operaties uit en wij zijn nog dicht. Dat kan toch niet langer?"



"Ik verwacht dat we deze week nog te horen krijgen dat we volgende week open mogen gaan", sluit Petra af.

De welkomstboodschap staat alvast klaar in Goor (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)