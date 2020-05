Jan Derk te Rietstap uit Bergentheim presenteert All-Terrain rolstoelmachine

Chiel is een jonge man die door een noodlottig ongeval een dwarslaesie opliep. Hij kan niet zoveel meer, maar het boerenleven, en trekkers in het bijzonder, is zijn lust en zijn leven. Vandaar de vraag aan Jan Derk of hij iets kon maken waarmee hij weer op het ruwe terrein rondom de boerderij kon bewegen.

Uitdaging

Jan Derk had heel gemakkelijk 'nee' kunnen zeggen, maar deed dat niet. In plaats daarvan zei hij: "Ja, dat kan wel." Niet wetende welke hoofdbrekens het maken van het voertuig hem zou kosten. Het zou een uitdagend project worden gezien de eisen waaraan het voertuig moest voldoen.

Zo moest de rolstoel snel en makkelijk in het voertuig te plaatsten zijn. Wilde Chiel ook een lift zodat hij hoog kon kijken en moest er een takelkraan komen.

Gazonmaaier

Jan Derk is gewoon begonnen. De basis vormt een gazonmaaier aangevuld met onderdelen van onder meer een bietenrooier en trekkeronderdelen. Samen met vrienden Johannes Grimmerink en Henri Niezink voltooit hij het voertuig. "Zonder de hulp van alle mensen had ik het niet gered", zegt Te Rietstap.

Meer dan vierduizend uur en vier jaar heeft hij aan het project gewerkt. Drijvende kracht is de ellende die Chiel en zijn gezin is overkomen. Nadat in 2012 hun zoon was verongelukt wilde Jan Derk iets voor hem maken. "Techniek heeft altijd mijn passie, toen kwam het verzoek van Chiel en toen dacht ik dat ik ook iets voor een levend iemand kan maken."

"Mensen zeiden dat het niet kon. Maar 'kan niet' staat niet in het woordenboek. Met hulp van mijn vrienden zijn we er in geslaagd dit te maken. Als we er één iemand blij mee kunnen maken dan is het project al geslaagd", zegt Jan Derk.