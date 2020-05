Verbouwd, maar gesloten: informatiecentrum Canadese begraafplaats in Holten ook op Bevrijdingsdag niet open

Het is drukte van jewelste bij de Canadese begraafplaats in de Holterberg. Wandelaars, fietsers, maar ook toeristen zijn massaal te vinden op en rondom de grote herdenkingsplek van de Tweede Wereldoorlog. Voor informatie over de gesneuvelde soldaten zouden de mensen normaliter een bezoekje brengen aan het naastgelegen informatiecentrum, maar dat kan voorlopig nog niet.

"8 april zouden we weer openen voor publiek", zegt Albert van de Maat. "Dat is de dag dat Holten 75 jaar geleden werd bevrijd. Erg jammer dat dat niet kon doorgaan."

Multifunctionele vergaderzaal

Sinds oktober vorig jaar is het infocentrum gesloten vanwege een grote verbouwing. Het was tijd voor verruiming van het gebouw en een wijziging van de expositie. In het nieuwe gedeelte is een kantoor, ruimere receptie en een multifunctionele vergaderzaal gerealiseerd.

"Hier kunnen lezingen, exposities en presentaties plaatsvinden", vertelt Van de Maat. "Maar deze zaal kan ook voor alternatieve rondleidingen worden gebruikt. Iets wat met grotere groepen voorlopig in het museum niet kan."

De jeugd prikkelen

Ook de aankleding van de expositie is veranderd. Zo is er een belevingsruimte gecreëerd om vooral jeugd aan te spreken. In deze kamer wordt door middel van oude brieven, oorlogsbeelden en een vertelstem het verhaal vertelt van tien Canadese soldaten die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tussen ’s-Heerenberg en Delfszijl.

De nieuwe belevingsruimte (Foto: RTV Oost)

"Voor ons is het belangrijk om ook de jeugd aan te spreken en bij dit onderwerp te betrekken. Dat doen we door beelden te laten zien en een kort verhaal te vertellen over de militairen die voor ons vochten. Dat prikkelt", vertelt Henk Vincent.



Geen geldzorgen

Ondanks dat het informatiecentrum afhankelijk is van giften en sponsors, hoeft het zich nog geen zorgen te maken over de financiën, vertelt Vincent. "We hebben goed gespaard, waardoor we de klappen van de coronacrisis voorlopig wel opvangen. Natuurlijk willen we heel graag weer open, zodat we weer giften ontvangen van de bezoekers."

Het is nog niet duidelijk wanneer het informatiecentrum haar deuren weer mag openen.