Onderzoek bevestigt: ooievaar De Lutte is doodgeschoten

De dode ooievaar die woensdagavond werd ontdekt in De Lutte, is doodgeschoten. Dat blijkt uit de autopsie die is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Vorig jaar is er ook een ooievaar doodgeschoten, nog geen honderd meter verderop.

De dode ooievaar veroorzaakt veel onrust in De Lutte. "Ik ben al 25 jaar lid van de Vogelwerkgroep Losser", zei Sander Wansing eerder deze week. "Het was al die jaren altijd rustig. Maar deze week heb ik al twee dode ooievaars gevonden."

Luchtbuks

Eén van die ooievaars, een volwassen vrouwtje, blijkt nu dus doodgeschoten. De kogel is tussen de ribben gevonden, in de tussenribspier. Het is een 'diabolo-kogeltje', zoals gebruikt wordt in een luchtbuks.

Volgens de onderzoekers is het onwaarschijnlijk dat de ooievaar met deze verwonding nog kon vliegen. Ze gaan er daarom vanuit dat het dier in het nest is doodgeschoten.

Incident vorig jaar

Vorig jaar was er landelijk aandacht voor een vrijwel identiek incident, honderd meter verderop. De schutter is nooit opgepakt. De Vogelwerkgroep Losser doet ook nu weer aangifte.

Het ooievaars-drama vorig jaar kreeg uiteindelijk een happy end. De eieren van die doodgeschoten ooievaar bleken allemaal bevrucht, en werden naar een ooievaarsopvang in Gelderland gebracht.

Via een livestream keken duizenden mensen naar de eieren in de broedmachine, waar uiteindelijk kerngezonde kuikentjes uit kwamen. Tot op de dag van vandaag leiden ze een zorgeloos bestaan in een ooievaarsoord in Gelderland. De ooievaar die deze week is doodgeschoten, had geen eieren gelegd.

Vogelwerkgroep Losser vreesde al dat de ooievaar was doodgeschoten: