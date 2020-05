Trotse Jelmer, Emma en Merle: "De Afstand is geweldig geworden!"

Het moet de Twentse jeugd stimuleren om zich aan de coronaregels te houden. 'De Afstand', het anti-coronalied is vandaag officieel gelanceerd. Hoofdrolspelers Jelmer Boensma, Merle Sjoers en Emma Boertien zijn laaiend enthousiast. "Het is nog veel mooier dan ik van tevoren had gedacht", zegt Jelmer, aka DJ Jelmex vanuit zijn studio.

"Ik had niet verwacht dat het zo zou worden", vult Emma aan. "Ik ben het meest trots op het totale plaatje, de samenwerking tussen ons allemaal."

Boodschap

Het lied is gemaakt om jongeren in Twente te bereiken. "We hopen dat jongeren luisteren naar de overheid en afstand houden van elkaar. Ik denk dat dit nummer daar goed bij kan helpen. Het is ook heel gaaf dat er zoveel bekende Tukkers meedoen in de clip", vertelt Jelmer.

Merle heeft veel vertrouwen dat jongeren de boodschap uit het liedje halen. "De titel van het liedje zegt het al, houd afstand! Ik denk dat jongeren dat ook goed doen en blijven doen."

Toekomst

Het was de allereerste keer dat Jelmer, Emma en Merle samen een nummer maakten. Wat hen betreft ging het zo goed dat het voor herhaling vatbaar is. "Deze samenwerking ging super goed", zegt Merle. "Wie weet kunnen we in de toekomst nog eens een nummer maken."

Jelmer en Emma zijn het daar helemaal mee eens: "Lijkt ons super leuk!"

Beluister hier het nummer, waarin ook Joey van Ede van der Pals rapt en waarvan Paul Schabbink de tekst schreef.