10 jaar geleden werd FC Twente kampioen: Dirk Beers maakte er een documentaire over

Het is morgen tien jaar geleden dat FC Twente kampioen van Nederland werd. Deze week blikken we uitgebreid terug op 2010. Documentairemaker Dirk Beers maakte de nieuwe documentaire 'Van Ons - de schaal kwam naar Twente' over dit kampioenschap. Hij vertelde daarover bij Bert van Losser in Blijf Thuis in Overijssel.

Beers spoorde er zelfs de Belgische buschauffeur voor op die het voetbalteam toen naar het stadion bracht. "Wat een man", zegt Beers lachend. "Voor heel Nederland was het een idiote dag. Of je nou voor of tegen was, daar gebeurde iets heel bijzonders. En zeker met de busreis op de A1."

Een dag van te voren hoorde de chauffeur pas dat hij naar Enschede moest met zijn bus en dat hij de selectie van FC Twente naar het stadion moest brengen. "Hij had geen idee waar hij in beland was", vertelt Beers. Want FC Twente kende de chauffeur uit België niet. "Dat was voor hem natuurlijk een absurde dag, hij belandde in een soort bizar euforisch circus en hij vindt het absoluut leuk om daar op terug te blikken."

Onbekendere verhalen

'Van Ons - de schaal kwam naar Twente' is volgens Beers vooral een documentaire over de wat onbekendere verhalen zoals die van de buschauffeur. "We hebben natuurlijk Wout Brama, die als enige toen voetbalde, en nu nog steeds voetbalt, voor Twente. De gebroeders Hans en Ronald Pit Boersma, de supporters van het eerste uur waarvoor het lange wachten beloond werd. En dan hebben we ook nog vader en zoon voor wie het wel een hele bijzondere dag was."

Corona

Het was even afwachten of het allemaal wel door kon gaan in deze tijden van corona. "Het laatste wat je wilt is dat je midden in een productie zit en er dan iemand ziek wordt", legt Beers uit. "Dat wil niemand op zijn geweten hebben." En toch hebben ze het voor elkaar gekregen nadat er goede afspraken waren gemaakt over afstand en veiligheid. "We hebben toen gewoon met zijn allen gezegd dat we er voor moesten gaan en voorzichtig moesten zijn. Uiteindelijk is het ons gelukt om iets moois neer te zetten."

Diep geworteld

"Ik heb geluk dat ik al een tijdje bij de club mag rondlopen en het wordt hoe langer hoe interessanter. Zoveel verhalen zitten zo extreem diep geworteld", vertelt Beers. "Het is snugger geweest dat het FC Twente heet en niet FC Enschede, want het zit echt in de regio. Het zit overal, IJbergen, Markelo, het maakt niet uit. Het blijft een bijzondere club", aldus Beers.