Statenlid Snoek vertrekt vanwege rechts-radicale ideeën onder FvD-jongeren

Statenlid Chilion Snoek van Forum voor Democratie heeft met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap van FvD opgezegd. Als reden geeft het Statenlid de berichtgeving over leden van de JFVD-jongerenafdeling die in appgroepen rechts-radicale ideeën deelden. Fractievoorzitter Almekinders van FvD in de Overijsselse Staten bevestigt het vertrek van Snoek, maar moest zijn beslissing uit de media vernemen.

"Ik had het netter gevonden als hij eerst de fractie had ingelicht over zijn besluit", zegt Almekinders voor wie het vertrek van Snoek nou ook weer niet als donderslag bij heldere hemel kwam. "Hij heeft twee weken geleden al aangegeven dat een afscheid aanstaande was", zegt Almekinders die denkt dat hij de berichtgeving rond de jongerenafdeling van de partij als kans zag om de daad bij het woord te voegen.

Snoek spreekt dat tegen. "Twee weken geleden hebben we wel een meningsverschil gehad binnen de fractie. Ik was emotioneel, maar ik heb niet gezegd dat ik weg zou gaan."

Samenloop van omstanigheden

De twijfel speelde al wel langer bij Snoek. "Het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden, maar het begon vanaf het moment dat Henk Otten uit de partij werd gezet." Daarna volgde nog veel uitspraken in de media waar Snoek niet achter kon staan. "Seksistische uitspraken van Baudet, maar ook dat er gezegd werd dat corona bestreden kan worden met zeelucht. Toen ik in het artikel van HP/DeTijd las over de antisemitische uitspraken die gedaan werden was dat de druppel."

Appgroep

"Hij heeft vanmorgen in de appgroep zijn besluit nog wel toegelicht", zegt Almekinders. Maar toen lag het nieuws dus al op straat. "Hij kiest nu voor het incident rond de antisemitische jongeren als moment om te vertrekken. Hij had ook eerst kunnen afwachten hoe het bestuur zou reageren. Het bestuur doet nu onderzoek. Hij had ook kunnen opstappen nadat het onderzoek was afgerond."

Snoek vertrekt bij Forum, maar hij gaat wel door als Statenlid. De inwoner van Balkbrug sluit zich aan bij de partij van voormalig Forum-prominent Henk Otten, die vorig jaar uit de partij werd gezet. Snoek gaat voor de Groep Otten verder in de Overijsselse Staten.

We verliezen geen werkbij fractievoorzitter Johan Almekinders

Dat betekent dus een zetel minder voor Forum in de Overijsselse Staten, maar daar ligt Almekinders niet echt wakker van. "Forum maakt geen deel uit van de coalitie en Chilion zal er niet in één keer GroenLinks-standpunten op na gaan houden. Dus het maakt niet zo heel veel uit."

Landelijke ontwikkelingen

Eerder stapte Statenlid Gert Brommer op bij de VVD. Hij vertrok omdat hij het niet eens is met de koers van zijn partij in het stikstofdossier. Het vertrek van Snoek is een gevolg van landelijke ontwikkelingen bij Forum voor Democratie. In de provinciale afdeling waren er geen problemen, hoewel de houding van Snoek binnen de fractie wel steeds meer wrevel veroorzaakte.

"Laat ik zeggen dat we in Chilion geen werkbij in de partij verliezen", typeert Almekinders het werkethos van zijn collega. Almekinders verwijst daarbij naar een overzicht dat hij heeft gezien van de inbreng van de Statenleden van zijn partij. "Dat overzicht gaat niet verder dan de laatste vijf bijdrages. Bij Chilion zat daar ook nog zijn eedaflegging bij."

Frictie

Snoek was binnen de partij woordvoerder op het dossier Verkeer en Vervoer maar deed daar volgens Almekinders nauwelijks iets mee. "Dan gingen andere Statenleden met onderwerpen bezig die binnen dat dossier hoorden. Dat wekte wel eens frictie. Dat schuurde in de fractie."

Zelf zag Almekinders nog geen reden om in te grijpen. "Ik ben niet de persoon om iemand eruit te duwen."

Snoek heeft zich aangesloten bij de Groep Otten maar weet nog niet onder welke partijnaam hij aanblijft als Statenlid. "Dit moeten we nog uitzoeken. dit voor ons allemaal een nieuwe situatie. Ik ben gekozen met meer dan drie duizend voorkeursstemmen, dus ik blijf aan als Statenlid. Anders is het niet te verantwoorden naar mijn kiezers."

Dat Snoek aan de slag gaat voor de partij van Henk Otten verbaast Almekinders niet echt. "We wisten dat hij contact had met Otten. Hij maakte zich heel druk over wat er landelijk binnen de partij speelde. Het motto van de partij van Otten is 'daadkracht en realisme'. Misschien kan hij nu wat daadkracht tonen. Dan wordt Overijssel daar misschien alleen maar beter van."