GA Eagles-directeur Van Dop: "Bij twintig clubs in eredivisie, de beloften uit de eerste divisie en met veertien verder"

De clubs in de eerste divisie gaan mogelijk toch akkoord met 20 clubs in de eredivisie. In eerste instantie waren ze volledig tegen dat idee, maar laten dat nu enigszins varen. Mochten SC Cambuur en De Graafschap alsnog promoveren, dan wil de eerste divisie mogelijk terug naar veertien ploegen.

Cambuur en De Graafschap, de nummers één en twee van de eerste divisie, spannen een rechtszaak aan tegen de KNVB om het besluit dat er dit jaar geen promotie en degradatie is, terug te draaien. Directeur Jan Willem van Dop was in eerste instantie ook tegen het idee van twintig clubs in de eredivisie, maar draait nu toch iets bij.

"Er is beslist in de laatste call dat wij als clubs het akkoord vinden om naar het idee te kijken. In de aanvliegroute hoe dat destijds is gebracht, snap ik ook dat wij als eerste divisie clubs hebben gezegd; geen denken aan. Als de KNVB daar niet mee komt, maar je laat alles over aan derden die maar met leuke ideeën kunnen komen. Meneer Chris Woerts en meneer Valentijn Driessen, ja allemaal prima, maar volgens mij gaan die niet over competities."

Vreselijk geïrriteerd

"Dat heeft mij vreselijk geïrriteerd omdat het gaat over het belang van ons als clubs. Als ik dan merk dat ook nog eens gebruikt wordt dat er druk komt van de top vier. Die zeggen; een jaar geleden wilden we heel graag naar zestien clubs in de eredivisie en vervolgens is het om hun supporters te compenseren moeten we nu naar twintig. Wacht even, wij hebben ook supporters, die wij misschien ook moeten compenseren. Dan gaat het mij echt te ver."

Saamhorigheid en solidariteit

De oplossing kan dus alsnog zijn om naar twintig clubs over te gaan, maar dan wel onder enkele voorwaarden volgens Van Dop: "Ik snap echter ook wel dat dit nu een bepaalde optie kan zijn omdat er een bepaalde onvrede op dit moment is. Je moet gewoon weer proberen die saamhorigheid en solidariteit te gaan vinden. Dan kan het, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, een idee zijn."

Beloften eruit

"Ik vind in ieder geval dat je akkoord moet hebben van al jouw stakeholders. Dus gemeentes moeten akkoord zijn en ik vind dat je dan ook eens goed naar de eerste divisie moet kijken. Als ik als supporter kijk op dit moment dan doet het geen goed met clubs als Jong Utrecht en Jong AZ. Ik snap Jong Ajax en Jong PSV. Dan zou het misschien een optie kunnen zijn dat die ploegen aansluiten bij de Onder 21 competitie. En dan gaan we met veertien teams, het Schotse of Belgische systeem, we gaan in poules werken. We gaan wel leveren qua wedstrijden en misschien is dat een optie."

Geen eenrichtingsverkeer

Hij vindt dan ook dat de clubs in de eerste divisie hun stem mogen laten horen: "We moeten niet alles over ons heen laten komen. We moeten ook echt staan voor onszelf als groep. Dan moet het maar een onderhandeling worden. Het moet niet eenrichtingsverkeer worden, wat alleen maar bepaald wordt door geld."

"Dan moet je wel zelf met een alternatief komen. Nu wordt dit alternatief onderzocht. We moeten als eerste divisie blijven leveren. Dan moet er maar een League Cup bedacht worden met als prijs een ticket voor de play-offs. Maar we moeten ook leveren naar onze supporters."