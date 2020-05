Mirthe (27) strijdt tegen armoede in Indonesië

Net als in Nederland is er zo'n vier weken geleden in Indonesië een lockdown afgekondigd. De meeste mensen leven daar van daglonen en hebben het nu ontzettend zwaar. Veel van hen verkeren in grote armoede en hebben geen geld om eten te kopen. De stichting 'Think Volunteer' zet zich in voor deze groep en samen met lokale projectleiders helpen ze met de juiste informatie verschaffen voor de bevolking daar en proberen ze hen te voorzien van voedselpakketten.

Terug in Hengelo

Normaal zit Mirthe zelf in Indonesië. Daar traint ze vrijwilligers en studenten om op een verantwoorde manier vrijwilligerswerk uit te oefenen. Door de huidige coronacrisis kan dat nu voorlopig niet meer. ''Op een gegeven moment bereikte ook ons het bericht dat de grenzen weleens konden gaan sluiten. Toen kregen we mailtjes en belletjes van Hogescholen uit Nederland of we de studenten zo snel mogelijk terug konden sturen'', legt ze uit. Nu moet Mirthe vanuit Hengelo via Skype lokale projectleiders in Indonesië zien te ondersteunen. Verslaggever Pim zocht haar op en ze deed haar verhaal: