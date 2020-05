Politiek wil opheldering over afvalwaterlozing in IJssel door ProRail

De pijp is afkomstig van het nieuwe rangeerterrein aan de rand van Zwolle. Met behulp van speciale folie worden eventuele schadelijke stoffen naar het riool afgevoerd en ander water gaat via de pijplijn naar de IJssel. Om die pijplijn te gebruiken is een vergunning nodig.

"En die procedure loopt nog", zegt Jacob Raap, raadslid van de ChristenUnie. "Het is heel vreemd dat, ondanks dat het vergunningplichtig is, er al wordt geloosd."

Te lang gewacht

ProRail geeft toe dat het bedrijf te laat is geweest met de aanvraag, maar dat het de pijp met toestemming van de gemeente Zwolle ging gebruiken.

"Toen wij de vergunning aanvroegen kwamen we erachter dat die leiding helemaal niet van ons is", legt projectmanager Bas ten Berge van ProRail uit. "Daar zijn we inderdaad in de fout gegaan. We hebben te lang gewacht met het kopen van de leiding. We wisten dat we die gingen gebruiken."

Rol van gemeente

Omdat het noodzakelijk is om het water toch af te voeren, klopte het spoorwegbedrijf aan bij de gemeente Zwolle. Die gaf toestemming om de pijplijn, tijdens de procedure, al te gebruiken.

"Dat willen we graag van de gemeente horen", zegt Raap. "Hoe wordt er toezicht gehouden bijvoorbeeld? En hoe is het te rechtvaardigen dat die lozing toch plaatsvindt? Bovendien willen we weten wat de risico's zijn."

Regenwater

Volgens ProRail is er niets met het water aan de hand. "Het gaat om regenwater, dat vormt geen gevaar", benadrukt Ten Berge. "Bovendien meten we dat ook, om zeker te weten dat we geen verkeerde stoffen aan het lozen zijn."

Rijkswaterstaat laat weten dat het waarschijnlijk eind mei uitsluitsel geeft of de vergunning wordt verleend of niet.