Ravage bij aanrijding in Enschede, man geboeid afgevoerd

De politie heeft niet veel later een aanhouding verricht, een man is geboeid afgevoerd. Het is onduidelijk of hij de bestuurder is van de auto en of hij de enige inzittende van het voertuig was. De politie doet in de buurt onderzoek.

Zowel de boom als de auto kunnen als verloren worden beschouwd. De Volksparksingel is voorlopig afgesloten voor het verkeer.