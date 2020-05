WhatsApp-fraude in Deventer: politie verricht 24 aanhoudingen

In en rond Deventer zijn de afgelopen twee weken 24 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar fraude via WhatsApp. De verdachten zijn tussen de 15 en 40 jaar oud.

Een deel van hen wordt ervan verdacht hun bankrekening beschikbaar te hebben gesteld voor frauduleuze transacties. Ook hebben verdachten geld opgenomen van bankrekeningen die niet van henzelf zijn. Daarmee worden ze verdacht van computervredebreuk, omdat zij zich toegang verschaften tot zo’n rekening zonder toestemming.

De zaak kwam aan het rollen toen begin dit jaar bij de politie in Deventer tientallen aangiftes van zogeheten vriend-in-noodfraude binnenkwamen. Bij deze vorm van fraude doet een dader zich voor als bekende van het slachtoffer, in de meeste gevallen een zoon of dochter. Via een WhatsApp-bericht geeft ‘de bekende’ aan een nieuw telefoonnummer te hebben en snel geld nodig te hebben.

75.000 euro

De dader vraagt het geld over te maken op een bankrekening. Het slachtoffer denkt dat het de rekening van de bekende is. In dit onderzoek zijn bedragen tussen de 500 en ruim 10.000 euro overgemaakt. Het totale bedrag waar de politie tot nu toe zicht op heeft gekregen is 75.000 euro.

Het rekeningnummer is in werkelijkheid van een zogeheten geldezel, iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken door criminelen. Je rekening laten gebruiken voor fraude, of het geld opnemen van zo’n ter beschikking gestelde rekening is strafbaar. De verdachten die de afgelopen weken zijn aangehouden zijn na verhoor weer vrijgelaten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.