PEC Zwolle maakt stadion coronaproof

De KNVB heeft alle clubs richtlijnen voorgeschreven om zodoende de anderhalvemeter regel te waarborgen. De Blauwvingers doen dat door hun stadion in zones te verdelen. Algemeen directeur, Jeroen van Leeuwen deelde een video op zijn Twitteraccount waarin goed te zien was hoe zij het stadion hebben opgesplitst.

"Wij hebben het stadion in drie zones verdeeld. Waarin zone één de kleedkamer van de bezoekers is, zone twee de thuiskleedkamer en zone drie het kantoor. In de kleedkamers krijgt iedere speler door middel van een naambordje een stoel toegewezen. De overige plekken zijn geheel afgeschermd met linten zodat er voldoende afstand tussen de voetballers wordt gehouden. Daarnaast hebben zone één en twee ieder een andere ingang", aldus Van Leeuwen.

Trainen in groepen van drie

De spelers moeten zich aangekleed melden op de club en mogen in de kleedkamer alleen hun schoeisel vervangen om vervolgens te gaan trainen. In de ochtend en middag komen er twee groepen van drie spelers. Voor iedere groep staat één trainer. Om iedere speler even vaak te laten trainen, kunnen de spelers twee halve dagen in de week trainen.

De overige teams trainen thuis

De onder 21, de vrouwen en de jeugdteams moeten vooralsnog individueel trainen. De club heeft simpelweg niet ruimte genoeg om alle teams te laten trainen. "Vooral voor de jonge leden is dat erg lastig. Als zij met het openbaar vervoer moeten komen of dat ouders voor hun kinderen op pad moeten, nemen wij een onnodig risico. Op het moment dat de maatregelen van het RIVM versoepeld worden, dan kunnen wij eventueel gaan kijken hoe wij onze overige teams laten trainen", aldus Van Leeuwen.

Natuurgras onzeker

De ploeg uit Zwolle had eerder dit seizoen aangekondigd over te stappen naar natuurgras. Mits zij zich zouden handhaven in de Eredivisie. Ondanks de handhaving is het volgens Van Leeuwen nog niet zeker dat de Blauwvingers direct gaan overstappen naar natuurgras. "Alle plannen liggen klaar om de overstap naar natuurgras te maken, maar het gaat nu de vraag worden of dit financieel ook mogelijk is. Zowel de gemeente als de club hebben door deze coronacrisis het financieel lastiger. Half mei gaan wij met elkaar om tafel en worden de mogelijkheden besproken. Als het kan willen wij deze zomer al overstappen naar natuurgras."