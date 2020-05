Maaskant kreeg meerdere aanbiedingen van Ajax om FC Twente van 'kostbare' titel te houden

Het kampioenschap van FC Twente uit 2010 roept ook nog altijd herinneringen op bij Robert Maaskant. De voetbaltrainer uit Deventer was destijds eindverantwoordelijke bij NAC en werd in de week voorafgaand vanuit alle kanten benaderd om FC Twente van de titel af te houden, zei hij vanochtend bij Radio Oost.

''Door allerlei kanalen werden we benaderd door Ajax, want zij hadden er natuurlijk een groot belang bij'', zo geeft Maaskant toe bij Radio Oost. ''Spelers bellen elkaar en iedereen polst elkaar, maar wij waren daar helemaal niet mee bezig. Wij waren bezig met een seizoensafsluiting en in een stadion met 20.000 man wil je gewoon een wedstrijd winnen. Als men mij vraagt, en tegen wie je dan ook speelt, wat wij gaan doen; dan spelen we voor de winst.''

Nare smaak

''Ik denk dat FC Twente best nerveus was, want wij waren niet een ploeg die makkelijk te verslaan waren in eigen huis'', vervolgt Maaskant, die een nare smaak overhoudt aan het kampioenschap van FC Twente. ''Die ploeg verdiende het gewoon en speelde goed voetbal. Ze maakte verschrikkelijk veel goals en haalden heel veel punten. Maar als je er dan achterkomt wat het allemaal gekost heeft voor de club, dan blijft die smaak bij mij toch wel een beetje hangen.''



Ronnie Stam

''Twente was in die periode vrij arrogant'', gaat Maaskant verder. ''Denk even aan het verhaal van Ronnie Stam. Ze hadden een hele transferperiode lang aan kunnen kloppen bij NAC, maar vervolgens doen ze dat met het mes op de keel in de laatste uren van de transfermarkt. Ik vind FC Twente een club die daarboven moet staan en daar had ik wel moeite mee'', besluit hij.