'Blauwe handjes' moeten winkelend publiek in Zwolle wijzen op anderhalve meter afstand

"We noemen ze de blauwe handjes, omdat dit een geuzennaam is die aan Zwollenaren wordt gegeven", legt binnenstadmanager Aukje Grouwstra uit. "Met deze blauwe handjes proberen we op een ludieke manier de anderhalve meter afstand onder de aandacht te brengen."

Lange rijen

Onlangs bleek uit een onderzoek van Locatus dat de smalle Diezerstraat niet breed genoeg is om aan de anderhalve-meter-economie te voldoen. Zo stonden er afgelopen Koningsdag lange rijen van mensen, omdat ze tompouces wilden kopen.

"Het voelt natuurlijk vreemd, want we willen als gemeente dat het druk is in de stad en er veel klanten zijn", vertelt Grouwstra. "En nu zit je in dit spanningsveld, maar we willen niet de veiligheid in het geding laten komen."

Eenrichtingsweg

Daarom bekijkt de gemeente verschillende opties die passen binnen de anderhalve-meter-economie. Aangezien ze zo min mogelijk wil inzetten op handhaving, heeft ze gekozen voor de blauwe handjes.

Daarmee speelt de gemeente in op bewustwording en wil ze de verantwoording bij de bezoeker leggen.

Stapje achteruit

Daarnaast hoopt de gemeente met de blauwe handjes de winkeliers te ontzien, want die hebben al de zware taak om genoeg afstand te bewaren in de winkel.

En dat is soms best lastig, ziet Christa Westerhof van Boekhandel Westerhof. "We hebben wel eens klanten die vragen waar een tijdschrift staat, maar daar staan ze dan vlak voor. Dan moet je ze toch verzoeken om een stapje achteruit te doen zodat ik het tijdschrift kan pakken."

Hele gezinnen

Toch is er ook opluchting bij de winkeliers dat er weer reuring in de winkelstraat is. "Soms komen er hele gezinnen de winkel in, dat gaat natuurlijk te ver, maar we zijn blij dat er weer wat volk is", besluit Westerhof.

De inzet van de speciale gastvrouwen is overigens een proef. Als het succesvol is, overweegt de gemeente om hen vaker in te zetten op drukke dagen.