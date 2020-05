PEC-voorzitter Visser nuanceert ophef: 'Zeventigplussers eventueel in uitvak'

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan na een interview dat Voetbal International gisteren met hem publiceerde. Daarin zou Visser het idee hebben geopperd dat zeventigplussers voortaan niet meer naar het stadion mogen komen. Maar dat verhaal zit volgens de preses iets anders in elkaar.

"Kennelijk denken mensen dat we iedereen boven de zeventig uit het stadion willen verbannen", laat Visser weten. "Nou, verre van dat. We willen juist specifieke ruimte voor hen creëren in het stadion, omdat ze misschien toch wat meer afstand moeten houden tot de jongeren."

Het onderwerp kwam onlangs ter sprake tijdens een brainstormsessie bij PEC Zwolle. Met de specifieke ruimte voor ouderen doelt Visser op het uitvak. "In de brainstormsessie kwam het idee om dat vak te gebruiken voor de meer kwetsbare groep in onze samenleving. Het voordeel van een uitvak is dat het een aparte ingang heeft en echt afgeschermd is van de rest van het stadion."

Anderhalve meter

Wanneer de bal weer mag rollen, wil Visser zoveel mogelijk mensen toelaten tot de tribunes van het MAC³PARK stadion. Maar in een anderhalvemetereconomie zou dat betekenen dat het stadion slechts voor een kwart gevuld mag zijn. Visser: "Als we dan de ouderen apart houden, mogen we de rest van het stadion misschien wel voor de helft of voor driekwart vullen."

PEC Zwolle begint maandag weer met trainen. Om dat veilig te kunnen doen is het stadion coronaproof gemaakt en een trainingsschema opgesteld. In de ochtend en middag komen er twee groepen van drie spelers en voor iedere groep staat één trainer.