Munsterman en Van der Laan over titel 2010: "Als Cissé voor ons koos, waren we geen kampioen geworden"

Sekou Cissé

In het twintig minuten durende interview gaat het ook over de geluksfactor in 2010. Zo was FC Twente in de zomer van 2009 dichtbij een transfer van Sekou Cissé die destijds een succesvol jaar bij Roda JC achter de rug had. De Ivoriaanse vleugelspits koos tot teleurstelling van FC Twente voor Feyenoord. Daar raakte hij alleen vrij snel geblesseerd aan zijn teen. "Als hij voor ons had gekozen, waren we geen kampioen geworden. Dan was hij bij ons het hele seizoen geblesseerd geweest en au gehad aan zijn teen. Die mazzel moet je er bij hebben", zegt Van der Laan.

Bryan Ruiz

Uiteindelijk kwam Brian Ruiz naar FC Twente, maar ook daar waren in het begin twijfels. "Op een gegeven moment dacht ik bekijk het even, maar drukte Aldo de transfer er doorheen", zegt Munsterman. "En zijn eerste drie ballen stuiterden van zijn benen af, toen dachten we o god wat hebben we nu in huis gehaald." Uiteindelijk maakte de Costa Ricaan 24 doelpunten en had hij een belangrijk aandeel in de titel.