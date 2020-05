Ruzie binnen 50Plus drukt niet door in Hardenberg, raadsleden blijven bij de partij

Binnen de landelijke partij is onderling ruzie ontstaan. Het conflict duurt al weken en heeft ertoe geleid dat de partijvoorzitter Geert Dales en kopstuk Henk Krol de partij hebben verlaten. Krol begint een nieuwe partij, namelijk de Partij voor de Toekomst.

Kiezersbedrog

50Plus is in Overijssel alleen in Hardenberg in de gemeenteraad vertegenwoordigd. De Hardenbergse fractievoorzitter Gijs Schuurman is duidelijk over zijn standpunt. "Ik blijf. Uit de partij stappen en je zetel behouden is kiezersbedrog. De mensen hebben voor onze partij gekozen."

Schuurman denkt dat Krol, het voormalig landelijke gezicht van de partij, al langer bezig was met het oprichten van een nieuwe partij. "Hij heeft nu al een website voor zijn nieuwe partij. Dat stamp je niet in een half uur of een ochtend uit de grond."

Provinciale Staten

Statenlid Fred Kerkhof heeft de enige 50Plus-zetel in de Provinciale Staten, maar hij heeft aangegeven uit de partij te stappen en Krol trouw te blijven. Kerkhof gaat onder Partij voor de Toekomst verder in de Staten. "Dat is een keuze die hij maakt", zegt Schuurman daarover.

"We moeten met z'n allen de mouwen opstropen en de mensen laten zien dat het anders kan", besluit de fractievoorzitter.