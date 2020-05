De molenaar heeft het druk dankzij corona "Mensen hebben weer tijd om te bakken"

De korenmolen in Hellendoorn draait op volle toeren. Voor de coronacrisis kon molenaar Jan van de Beld net rondkomen. Nu kan hij de vraag naar meel en bloem bijna niet meer aan. “De wind die er is moet ik pakken, want morgen is 'ie weer weg."

Door de coronacrisis is de omzet van molenaar Jan van de Beld in een maand verdubbeld. In zijn korenmolen in het centrum van Hellendoorn maalt en verkoopt hij bloem en meel.

"Mensen gaan nu ze thuis zijn weer bakken. Ze hebben misschien nog een broodbakmachine ergens staan en gaan die nu weer gebruiken. Mensen hebben weer tijd." Niet alleen het meel en de broodmixen doen het goed. Ook de pannenkoeken- en cakemixen vliegen de winkel uit.

Te veel vraag

Van de Beld heeft naast de kleine winkel in de molen ook al jaren een webshop. “Dat loopt altijd stabiel. Een paar bestellingen per week, van over het hele land."

Toen kwamen de coronamaatregelen. Van de Beld kreeg zoveel bestellingen dat hij de vraag niet meer aankon. "Er werd zes keer zoveel besteld. Ik moest de webshop sluiten, omdat alles op was. Ik moest eerst weer meer malen." Intussen kan van de Beld de vraag weer aan.

Horeca valt weg

Dat heel Overijssel aan het bakken is geslagen merken ze ook bij Maalderij Bökkers in Olst. "We verkopen nu veel meer aan particulieren. Broodmixen, maar ook banket en er worden ook veel gootverpakkingen verkocht. Je kan wel merken dat de verveling heeft toegeslagen.", zegt Marina Bökkers gekscherend. Samen met haar man Bastiaan heeft ze in de molen aan de IJssel een maalderij, bakkerij, winkel en horeca.

Toch is het voor Bokkers niet alleen maar positief. "We malen heel veel voor pannenkoekenhuizen. Dat valt nu allemaal weg, omdat die niet meer open zijn. Het ging daarbij echt om pallets en met tonnen tegelijk. Daar bakt de thuisbakker niet tegenop."

Trend

Voor Jan van de Beld kwam de stijging in de verkoop niet als een verrassing. Hij ziet een trend. “Ik ben hier al sinds 1985 en elke keer als het financieel niet goed gaat in Nederland en als de werkloosheid hoog is, dan verkoop ik veel meer. Men weet de molen weer te vinden, want die draait gewoon door.”