Omwonenden boos over komst 'drugsfietspad' in Losser: "Dit wordt een hotspot"

Sandra Stappenbeld staat met haar schoenen in het hoge gras, langs De Dinkel. Op deze plek, achter het Losserse bedrijventerrein De Pol, moet het nieuwe fietspad komen. Ze is boos. "Dat dit mooie stukje oerbos, dit stukje ongerepte natuur, zonder enige noodzaak wordt opgeofferd voor een fietspad waar geen noodzaak voor is."

Ze kijkt naar het bos aan de overkant. "Deze prachtige flora en fauna, die zelfs op de bedreigde lijst voorkomt. Daar moeten we zuinig op zijn en dat moeten we ook nalaten aan de generaties na ons."



Drugstoerisme

Stappenbeld, die zelf woont op het Losserse bedrijventerrein, is bovendien bang voor veel drugstoerisme. Ze noemt het nieuwe fietspad al 'een drugsfietspad'. "Dit fietspad verbindt de driehoek Gronau, Glanerbrug en Losser met elkaar. We zitten hier op een paar minuten van de grens en we hebben hier al veel Duitsers die gauw de grens overwippen om hun handeltje te scoren."



Ze wijst naar een brug aan de overkant. "Er wordt daar al volop gedeald, we vinden er regelmatig spuiten. Via het Lagerpad is het hier nu allemaal al vlot te bereiken en we verwachten dat het hier bij De Pol alleen maar verder gaat toenemen."



Het nieuwe fietspad moet aansluiten op de provinciale weg van Losser naar Overdinkel. Ook daar voorziet Stappenbeld 'grote problemen'. "Dat is al een heel gevaarlijk punt. Als opa en oma daar straks met de kleinkinderen moeten oversteken, ja, ik denk dat dit levens gaat kosten."



Toeristische waarde

De gemeente Losser wijst op de toeristische waarde van het nieuwe fietspad. "Ik kan me de zorgen vanuit de omwonenden heel goed voorstellen", zegt wethouder Harry Nijhuis. "Maar er is een algemeen toegevoegde waarde om het fietspad, dat er nu al ligt, vanuit de zuidkant door te trekken naar het centrum van Losser. Een recreatieve, toeristische fietsverbinding, grensoverschrijdend met Gronau. Dat is van algemeen belang voor de gemeente Losser, want fietspaden zijn voor onze gemeente heel belangrijk."



Dat het nieuwe fietspad zou leiden tot meer drugstoerisme, noemt Nijhuis 'nu nog aannames'. "Mocht zich dat voordoen, dan is dat een zorg van ons allemaal en zeker ook van de gemeente, want dan moeten we controleren en zeker ook handhaven. Maar ik heb vooralsnog geen enkele redenen om aan te nemen dat het hier zal gaan plaatsvinden."



Boos over procedure

Het groepje omwonenden is ook boos, omdat ze naar eigen zeggen niet goed zijn voorgelicht over de plannen. "De plannen worden er allemaal heel sneaky tussendoor gedrukt", zegt Stappenbeld. "Wij hebben in 2017 al een brief geschreven toen er de eerste geluiden waren dat het fietspad er zou gaan komen. Daar hebben we nog antwoord gehad van de gemeente, maar op onze vervolgbrieven kwam geen antwoord meer. Dat stukje fietspad hier bij De Pol, dat hebben ze eigenlijk een beetje stilzwijgend zo onder de mat geveegd."



Wethouder Nijhuis ontkent dat. "Dit is een al heel lang traject. Er zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden, ook de omwonenden. Ik begrijp dat we ze niet op alle fronten tegemoet hebben kunnen komen. Een aantal van de wensen hebben we wel naar geluisterd en ook kunnen honoreren. Zo leggen we het fietspad verdiept aan, daarmee waarborg je de privacy van de aanwonenden."

Omwonenden tegen komst fietspad in Losser (Foto: RTV Oost)