'Het grote kinderspel' beschrijft hoe groep Joodse kinderen in Nijverdal werd gered

Een groep van zo’n 250 Joodse kinderen uit het westen van Nederland werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door een naamloze verzetsgroep in onder meer de bossen van Nijverdal verborgen. De indrukwekkende gebeurtenissen staan centraal in het boek 'Het grote kinderspel' van historicus Bert Jan Flim. Hij vertelt erover op Radio Oost.

Familie Flim beheerde tijdens de Tweede Wereldoorlog een landhuis in de bossen van Nijverdal, waar verzetsheld Jaap Musch introk om een deel van een groep van 250 Joodse kinderen uit het westen van het land verborgen te houden. Ed van Thijn, die later furore maakte als politicus, was één van die kinderen.

Flim hoorde pas veel later over die geschiedenis, toen Van Thijn jaren later met zijn vrouw bij zijn ouders voor de deur stond om de vader van Flim een onderscheiding te geven. "Het is een bijzonder verhaal. Ik wist wel dat mijn vader iets gedaan had rondom de Tweede Wereldoorlog, maar niet alles", vertelt Flim.

Ergens in de zomer van 1980 werd onverwachts aangebeld bij familie Flim. Bert Jan, destijds student Geschiedenis, was toevallig bij zijn ouders op bezoek. "Van Thijn stond daar in een fietskostuum en wilde weten of hij bij Flim was en of ik 'de zoon' was. Hij vroeg naar mijn vader. Die zei: 'Dag Ed, een tijd geleden dat ik jou gezien heb."

Onderscheiding

Flim kwam er toen pas achter dat zijn vader in de organisatie zat die de groep Joodse kinderen redde. "Het was de eerste keer dat ik hoorde dat er sprake was van een groep. Ik besloot daarna de geschiedenis van die groep op te schrijven." Flim hield daarom een reeks interviews, waarvan één met zijn vader. Het werd een emotioneel gesprek waarin vader Flim voor het eerst alles uit de doeken deed aan zijn zoon.



"Hij praatte daar dus niet over. Over de oorlog vertelde hij alleen de 'highlights', of over grote gebeurtenissen zoals het bombardement op Nijverdal. Het was het moeilijkste interview dat ik ooit gehouden heb."

Geen naam

De verzetsgroep achter de reddingsactie had geen naam. Jaap Musch werd uiteindelijk in september 1944 gearresteerd, hij kon de kinderen nog net op tijd helpen om het bos in te vluchten, maar viel zelf in handen van de bezetter. In kamp Erica werd hij niet veel later geëxecuteerd.

"Het boek is een prachtige illustratie van hoe de mensen in en om Nijverdal, Enschede, Almelo en Hengelo, op de bres sprongen voor Joodse kinderen. Een prachtig verhaal van stil verzet", besluit Flim.