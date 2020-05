Deventer kunstenaar schildert muurschildering voor 75 jaar vrijheid

De schildering beslaat een muur ter grootte van zo'n twee garageboxen. Op de beeltenis in een groot rood hart de skyline van Deventer en daarnaast een blauwe en een roze vredesduif die elkaar omarmen. Het is een kunstwerk van de Deventer kunstenaar Will-Yoow en vandaag kreeg het de onthulling.

De schildering werd onthuld naar aanleiding van 75 jaar vrijheid, en daar heeft Will-Yoow zich dan ook door laten inspireren. "Het is een kunstwerk voor Deventer, vandaar de skyline in het rode hart", legt de kunstenaar uit. "Daarnaast zien we twee duiven die een oranje lint, die is gespannen rondom de stad, los knippen. De bevrijding van Deventer, dus."

Street Art Streets

Wil-Yoow was gevraagd door Street Art Streets, een collectief in Deventer dat street art in de stad mogelijk maakt. Het kunstwerk is dus onderdeel van een aantal andere muurschilderingen die in de stad verspreid staan.

Will-Yoow maakte het kunstwerk in zo'n vijf dagen. "Dat was een mooi proces", vertelt hij. "Soms was ik in diepe concentratie en werd ik gestoord door een voorbijganger die iets wilde vragen, maar eigenlijk is dat ook wel mooi. Het is van iedereen en het is een onderdeel van de stad."

Wilhelminabrug

De schildering staat vlakbij de parkeergarage bij de Wilhelminabrug. Een treffende plek omdat die brug in februari 1945 hard getroffen werd bij een bombardement. "Het is juist ook daarom dat we nu de vrijheid moeten vieren."

"Het is gek nu met de coronacrisis, maar ik denk ook dat we ons nu realiseren dat de oorlog nog veel erger is. 75 jaar vrijheid moeten we omarmen en dat ik een bijdrage mag leveren is heel tof."