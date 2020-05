Sinterklaascommissie in Oldenzaal hoopt dat anderhalvemetermaatregel in november niet meer geldt

"Als die anderhalve meter dan nog speelt, dan wordt het wel lastig denk ik. Maar het mag toch niet zo zijn dat er helemaal geen feest is." Voorzitter Wim Olde Kalter van de Sint-Nicolaascommissie FC Berghuizen in Oldenzaal is nog niet echt bezorgd, maar helemaal gerust is hij er ook niet op.

In de coronatijd is niets zeker en dus ook niet of Sinterklaas dit jaar wel naar Nederland komt. "Even los nog van het schminken van de Pieten en het aankleden van Sinterklaas. Je mag nergens naar binnen. Dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. We moeten maar hopen dat het goed komt."

'Druk aan het studeren'

De NTR is verantwoordelijk voor de landelijke intocht en het sinterklaasjournaal. "We zijn druk aan het studeren", vertelt René Takken namens de NTR. "We kijken momenteel naar meerdere scenario’s. En het is nog ver weg hè. Maar we gaan er vooralsnog gewoon van uit dat Sinterklaas op 14 november voet aan wal zet in Nederland."

Waar dat zal zijn, is nog niet bekend. "In mei of juni kiezen we normaal gesproken die plaats uit. Daarna beginnen we ook met de voorbereidingen voor Het Sinterklaasjournaal. Het is nog lang geen november. We gaan er nog helemaal voor, maar kunnen er op dit moment niets met zekerheid over zeggen", is Takken realistisch.

Optimistisch

Ondertussen blijven ze in Oldenzaal optimistisch. "Het is pas mei, hè. We doen dit bijna zestig jaar, hebben zo'n vijfhonderd vrijwilligers die bij 450 gezinnen en zo'n zeventig scholen en bedrijven langs gaan. Als dat wegvalt, scheelt ons dat zeker een opbrengst van tienduizend euro, bestemd voor de jeugdafdeling."