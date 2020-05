Geen 4000, maar 8 bezoekers bij herdenking Canadese bevrijders in Holten

Na een maandenlange voorbereiding had het een groots eerbetoon moeten worden: de herdenking van de gevallen bevrijders bij de Canadese begraafplaats in Holten. Door de coronamaatregelen was er plek voor slechts acht bezoekers. Toch had het wel iets, zegt minister Bijleveld: "Het was klein, maar daardoor ook heel mooi."

Ja, het was héél anders dan de organisatie voor ogen had toen ze in augustus begonnen met de voorbereiding. Er was plek voor vier- tot vijfduizend bezoekers. Met een prominente plek voor zo'n vijftig hoogbejaarde Canadese veteranen die ons land destijds bevrijdden.

Veteranen waren er niet. Net als nabestaanden of Canadese hoogwaardigheidsbekleders. "En dat is enorm jammer", zegt minister Bijleveld van Defensie. "Het is belangrijk wat de Canadezen voor ons gedaan hebben. Daar moeten we bij stilstaan, en hun verhalen doorgeven."

Veteranen

Ook Arco Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten, mist de Canadese bezoekers. "Ik had die oude knarren, die ons destijds bevrijd hadden, zo graag willen ontmoeten", zegt hij. "We onderzoeken nu samen met de Canadese ambassade of we volgend jaar alsnog een speciale herdenking kunnen organiseren. Een soort '75 plus één jaar bevrijding'."

Maar herdenken is méér dan alleen kransen leggen, vindt Hofland. "Kinderen hebben bij alle 1394 graven twee witte rozen gelegd als teken van verbondenheid. Zo stonden ook zij stil bij wat er gebeurd is."