Rechtbank: directrice thuiszorgbureau Solace kan faillissement niet worden aangerekend

De directrice van de failliete zorgorganisatie Solace ATC kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het bankroet. Dat heeft de rechtbank bepaald in een slepende procedure. Het is een pleister op de wonde voor de directrice want zoals RTV Oost vorige week meldde , is ze recent door het gerechtshof veroordeeld tot het betalen van ruim negen ton aan pensioenpremies.

Het hof bepaalde namelijk in een arrest dat de directrice op persoonlijke titel aansprakelijk kan worden gehouden voor de door Solace niet betaalde pensioengelden. Het hof bevestigt daarmee een eerder vonnis van de kantonrechter in Almelo, waartegen de directrice in beroep was gegaan.

Dat houdt in dat de directrice alsnog in totaal 916.963,37 euro aan premies moet betalen. Daar komt nog eens 9.356 euro bovenop, de kosten voor het hoger beroep.

Door curator aansprakelijk gesteld

Deze rechtszaak stond los van een al langer lopende procedure, die curator Jacques Daniels tegen de directrice was begonnen. Daarin hield hij de bestuurster persoonlijk aansprakelijk voor de schade rond het faillissement. Die had hij becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro.

De directrice heeft die aansprakelijkheidsstelling met succes aangevochten. De rechtbank heeft namelijk vorige week de vorderingen van de curator afgewezen. De rechter oordeelt dat het bankroet in belangrijke mate is veroorzaakt door de bezuinigingen in de WMO-financiering en de directrice niet kan worden aangerekend.

Hoger beroep overwogen

Curator Daniels laat in een reactie weten dat hij hoger beroep overweegt. Die mogelijkheden gaat hij bestuderen: "Daar heb ik nu drie maanden de tijd voor."

Faillissement

Solace had destijds een kantoor in Rijssen. Door het faillissement, medio 2016, kwamen ruim tweehonderd thuishulpen op straat te staan. Solace ATC telde op dat moment ruim achthonderd cliënten, voornamelijk in de regio Twente.

Nieuwe zorgorganisatie

Na dit faillissement begon de directrice de nieuwe zorgaanbieder BiOns. Die kwam vorig jaar onder vuur te liggen. Zo had de gemeente Almelo dusdanige twijfels over de werkwijze dat werd besloten het contract niet te verlengen.

RTV Oost berichtte op basis van stukken - in het bezit van de omroep - dat BiOns leningen verstrekte aan collega-zorgorganisaties. De PVV Almelo eiste daarop van het gemeentebestuur opheldering over dit 'bankje spelen met zorggeld'.