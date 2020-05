RTV Oost blikt terug op de vuurwerkramp met reeks portretten van direct betrokkenen.

Het is woensdag 13 mei 20 jaar geleden dat een reeks allesverwoestende explosies bij de vuurwerkopslag S.E. Fireworks dood en verderf zaaiden. In totaal kwamen 23 mensen om, raakten er bijna duizend mensen gewond en werd een hele wijk in puin gelegd. RTV Oost blikt vanaf donderdag 7 mei terug op de vuurwerkramp met een serie portretten van direct betrokkenen.

Verslaggever Lotte Kreuwel maakte de portretten. “Als ik mensen uit mijn omgeving vraag wat ze deden op zaterdagmiddag 13 mei 2000, weten ze het nog precies. De vuurwerkramp is in het geheugen van velen gegrift. Maar niet in dat van mij, want ik was toen nog maar vijf jaar oud. Daarom wilde ik deze portretten maken. Om aan mijn generatie te vertellen wat er toen gebeurde, hoe verschrikkelijk die angstige momenten waren voor bewoners en familieleden en hoe het mensen twintig jaar later nog altijd beïnvloedt.



Danny de Vries

Danny werkte tijdens de vuurwerkramp bij RTV Oost. Hij nam op 13 mei 2000 het programma Lijn Oost over van Marcel Spijkerman en was toevallig in de buurt van Roombeek. De beelden die hij toen maakte van de explosies gingen de hele wereld over.



Eddy van der Ley

Eddy was de beste vriend van de omgekomen cameraman Marcel van Nieuwenhoven. Marcel stond op 13 mei 2000 bij Eddy voor de deur toen hij ineens bericht kreeg dat er een brandje was in Enschede. Hij ging erop af en is uiteindelijk omgekomen. 'Kuifje', de bijnaam van Marcel, wordt in dit portret met Eddy herinnerd.



Marc Eijsink

Marc was ten tijde van de vuurwerkramp teamleider op de Intensive Care van het MST ziekenhuis in Enschede. Toen hij in zijn woonplaats Haaksbergen zelfs de knal nog hoorde, reed hij direct naar Enschede. Hij vertelt hoe hij en zijn collega's van de Intensive Care gedurende deze zware periode gehandeld hebben.



Jan Mans

Jan Mans was destijds de burgemeester van Enschede. Hij vertelt over die dag, hoe hij erachter kwam dat er iets verschrikkelijks was gebeurd en hoe het was om voor het eerst het rampgebied te zien. Ook vertelt hij over de liefde die hij nog altijd voor Enschede heeft.

Persheng Warzandegan

Persheng woonde op tientallen meters van S.E. Fireworks en was samen met haar dochter thuis toen de ramp plaatsvond. Ze was een van de vele kunstenaars die in het gebied woonden. Persheng raakte alles kwijt en vertelt wat ze dacht en voelde toen het beton van haar huis ineen stortte.



Frits Pril

Frits woonde ook in de wijk Roombeek. Hij is bekend geworden doordat hij met z'n auto het hek omver reed, de wijk inreed en riep: ‘Wat wordt hier verzwegen?!’. Met hem gaan we terug naar die plek.



De portretten zie je vanaf donderdag 7 mei dagelijks op de website van RTV Oost en in Blijf Thuis in Overijssel om 17.00 uur op TV Oost. De uitzending wordt elk uur herhaald.