Hou de lucht in de gaten: deze jagers kunnen overvliegen in Salland en het Vechtdal

Jac van Egmond (46) heeft al honderden vlieguren achter de rug, maar de vlucht van vanavond is anders. Vlak na de dodenherdenking vliegt de Nijverdaller onder meer over zijn woonplaats, als leader in een symbolische vliegformatie. Het is een eerbetoon aan de doden, en symbool van hoop voor de levenden: "Ook nu moeten we een strijd winnen."

Jac kreeg de liefde voor klassieke vliegtuigen met de paplepel ingegoten. Terwijl sommige klasgenootjes nog met zijwieltjes fietsten, bestuurde hij al een vliegtuig. "Toen was ik zeven jaar oud, ik vloog toen samen met mijn vader. Al mocht ik toen alleen sturen hè", zegt de Nijverdaller.

Sindsdien vliegt hij regelmatig met decennia oude toestellen. Voor de show, of voor de lol. Toch is het vanavond speciaal, erkent de piloot. "Je zit toch met een andere gedachte in het vliegtuig, je denkt dan ook aan alle piloten die tijdens de oorlog zijn omgekomen."

Symbolische formatie

Het is ook niet zomaar een vlucht, legt Van Egmond uit. "We vliegen met vier toestellen in een Missing man formation. Daarbij vlieg ik op kop. Schuin achter mij vliegen twee andere toestellen, met aan één zijde een extra toestel."

Dat extra toestel is de missing man, oftewel iemand die gesneuveld is. "Dat vliegtuig buigt af en stijgt vervolgens op. Richting de hemel", aldus Van Egmond.

Maar er is meer symboliek verweven in het spektakel vanavond. "Op het laatst doen we ook een victory roll, waarbij het vliegtuig om z'n as draait. Dat deden ze vroeger om de overwinning te vieren."

Strijd tegen corona

Die rolbeweging heeft vanavond een extra betekenis, legt de piloot uit: "Het staat nu symbool voor de coronacrisis. Het is een statement: 'We moeten verder, we moeten ook deze strijd winnen'."

Van Egmond en zijn collega's stijgen rond kwart voor acht op in Hoogeveen. Rond acht uur verwachten ze over Ommen te vliegen, rond kwart over acht vliegen ze over Nijverdal, waar ze in Missing man formation vliegen.

Voor de liefhebbers

Van Egmond en zijn kompanen vliegen met de volgende toestellen over onze provincie:

Tiger Moth; een Engels lesvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog

Klemm Kl 35D; een Duits lesvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog

Bücker Jungmann; de opvolger van De Klemm

Fairchild PT26A; een Amerikaans-Canadees lesvliegtuig