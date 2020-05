Welzijnswerk speelt razendsnel in op het 'nieuwe normaal'

Het is een van de sectoren waar het van cruciaal belang is dat mensen elkaar in de ogen kunnen kijken. Maar het welzijnswerk heeft razendsnel in weten te spelen op 'het nieuwe normaal'. "We kijken elkaar nu vooral digitaal in de ogen", zegt Milou Wolterinck, woordvoerster van Alifa, actief in Enschede. "En het blijkt te werken."

Ze erkent het: als woordvoerster Wolterinck voor de crisis de vraag was gesteld, dan zou ze hebben geantwoord dat goed contact maken alleen maar mogelijk is door elkaar fysiek in de ogen te kijken. Maar in de nieuwe anderhalvemetersamenleving gelden andere maatstaven.

'Staan er zelf ook versteld van'

Toen het coronavirus ook in Nederland toesloeg, werden alle activiteiten van welzijnswerk meteen stopgezet. De ontmoetingsgroepen, vrijwilligersdiensten, jeugdsozen, taallessen, meidengroepen. Wolterinck: "Alifa organiseert wekelijks meer dan vijftig sessies, waarbij mensen elkaar ontmoeten, verspreid door heel Enschede. Fysiek zagen we dus de mensen ineens niet meer. Maar welzijnswerkers zijn vooral ook doeners. En dus zijn we meteen aan de slag gegaan. Nu, enkele weken verder, kunnen we zeggen dat we het contact met onze mensen hebben kunnen behouden. Stiekem staan we er zelf ook wel een beetje versteld van."

Digitaal in de ogen kijken

Daarbij is er een prominente rol weggelegd voor de hedendaagse communicatieapparatuur. "We kijken elkaar nu vooral digitaal in de ogen. Waarbij het netwerk, dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, nu z'n waarde bewijst. Als schakel bijvoorbeeld tussen politie, vluchtelingenwerk, de gemeente met z'n wijkcoach en scholen."

Laagdrempeliger

Daarbij is er oog en oor voor cliënten in alle leeftijdsgroepen. Zoals jeugdwerker Assia Lbenay die contacten onderhoudt met onder meer zogenoemde tienermoeders. In haar geval biedt de digitale snelweg juist uitkomst: "Ik spreek de meiden nu eigenlijk nog vaker dan voorheen. Ik spreek ze nu soms zelfs dagelijks. Ik ben ook maar een bliepje bij ze vandaan. Ze Facetimen en appen er op los. Het is allemaal wat laagdrempeliger geworden."

Meer contact

Maar ook onderling hebben de cliënten in 'coronatijd' meer contact met elkaar. "De meiden bellen en Facetimen elkaar. Geven elkaar tips wat ze thuis allemaal kunnen doen. Of wat ze vanavond zullen koken. Ze praten met elkaar als vriendinnen. Mensen besteden nu soms meer aandacht aan elkaar en waarderen elkaar misschien nog wel meer dan voorheen."

Boodschappendienst

Voor de oudere cliënten is er een speciale boodschappendienst in het leven geroepen. Vrijwilligers halen boodschappen voor senioren die hun huis niet meer uit kunnen of durven. Ilse van Heerwaarden, ouderenwerker bij Alifa: "Daarnaast bellen we zoveel mogelijk cliënten om te vragen hoe het met ze gaat. Voor cliënten met een migrantenachtergrond hebben we een gerichte aanpak."

Steeds creatiever

Ook Muzeyyen Tekin, die namens Alifa ouders ondersteuning biedt, doet meer dan ooit aan videobellen. "Wat ik gaandeweg merk, is dat niet alleen ik, maar ook ouders steeds creatiever worden. Met het videobellen als alternatief voor de ontmoetingsgroepen die voorheen wekelijks bijeen kwamen. Ik zie dat de deelnemers meer dan voorheen behoefte hebben aan sociale contacten."

"We kijken elkaar nu digitaal in de ogen en maken er vaak een gezellig moment van. Fictief zorgt de ene moeder voor de koffie en de ander voor wat lekkers. Met elkaar in contact blijven, doet de moeders goed. Ze delen grappige 'coronafoto's' die ze op sociale media zien, ze lachen met elkaar en delen samen hun zorgen. Op die manier blijven ze relativeren en positief denken."

Koffiepraat

Ook worden pakketjes gemaakt voor gezinnen die het niet breed hebben. "Pakketjes met kleurplaten, puzzelboekjes, knutselmateriaal." Die worden dan 'coronaproof' aan huis bezorgd. "Ik ben trots hoe wij ons werk nu anders, maar nog steeds met passie, inzetten. Zoals onze dagelijkse koffiepraat op Facebook. Met verhalen uit de praktijk."