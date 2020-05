Gemeenten niet bang voor drukte op Bevrijdingsdag, wel maatregelen bij Hulsbeek

De meeste Overijsselse gemeenten zien vooralsnog geen aanleiding maatregelen te nemen om drukte op bepaalde locaties op Bevrijdingsdag te voorkomen. Bij Het Hulsbeek in Oldenzaal worden wel maatregelen genomen. Omdat het op Koningsdag erg druk was, is de parkeerplaats morgen gesloten.

Op Koningsdag was het zo druk bij recreatiepark Het Hulsbeek, dat de gemeente besloot om alle parkeerplaatsen te sluiten. Mensen werden verzocht om naar huis te gaan. Zo'n situatie wil de Regio Twente, beheerder van het park, morgen voorkomen.

"We willen mensen graag laten weten dat recreëren kan, maar dat ze wel op de maatregelen moeten letten", aldus een woordvoerder. "Dus niet de hele dag op het park blijven hangen met picknickmanden."

Op twee andere Twentse recreatieparken, Het Rutbeek in Enschede en Het Lageveld in Wierden, worden de parkeerplaatsen morgen niet afgesloten.

Sallandse Heuvelrug

Op andere drukbezochte plekken in de provincie worden morgen op Bevrijdingsdag ook geen extra maatregelen genomen. Zo blijft de Sallandse Heuvelrug open. "Maar het is geen funtime", benadrukt een woordvoerder van de gemeente Rijssen-Holten. "Mensen moeten zich houden aan de oproep: blijf thuis en haal een frisse neus in je eigen omgeving."

In het paasweekend werd de Sallandse Heuvelrug afgesloten, uit vrees voor een te grote groep mensen bij elkaar.

Kampen en Deventer

Ook in Kampen is de situatie morgen niet anders. "We verwachten geen drukte op bepaalde locaties waardoor extra maatregelen getroffen zouden moeten worden. Dat is hier dan ook niet aan de orde", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Hetzelfde geldt in Deventer. "Het wordt mooi weer, dus de parken en de uiterwaarden zullen druk worden. Maar we nemen vooralsnog geen maatregelen, we maken reguliere rondes. We hebben geen speciale locaties op het oog waar we extra drukte verwachten."

Giethoorn

In Giethoorn is morgen nog het fietsverbod van kracht. Dat verbod werd ingesteld, nadat het op onder meer Koningsdag op sommige plekken veel te druk was.