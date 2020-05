Rechtbank: directrice 'casino-zorgbureau' moet 6,7 ton subsidie terugbetalen

De directrice van het 'casino-zorgbureau' is veroordeeld tot terugbetaling van 6,7 ton aan subsidies (Foto: RTV OOST)

De directrice van het 'casino-zorgbureau' Victorie in Almelo moet ruim 6,7 ton aan subsidie terugbetalen aan de gemeente Almelo. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald, zo blijkt uit een vanmiddag gepubliceerd vonnis. De directrice van dit zorgbureau kwam uitgebreid in de publiciteit toen bleek dat er voor ruim een miljoen euro aan zorggeld in het casino was vergokt.

Uit onderzoek door de Sociale Recherche Twente bleek niet alleen dat de directrice honderden bezoekjes aan het casino had gebracht, maar ook dat ze haar cliënten (vooral probleemjongeren) had gefêteerd met peperdure cadeaus. Waaronder Louis Vuitton-tasjes, dure trainingspakken en zelfs een borstvergroting.

Subsidies teruggeëist

De gemeente sleepte het zorgbureau daarop voor de rechter en eist over de jaren 2016 tot en met 2018 voor in totaal 1 miljoen aan uitgekeerde subsidies terug. Het gaat om 670.000 euro voor Beschermd Wonen, 245.000 euro aan PGB-geld en bijna 140.000 euro voor Zorg in Natura.

Korte metten

De directrice ging daarop in beroep bij de rechter, maar die maakte korte metten met haar argumenten. Waarbij er in het vonnis aan wordt gerefereerd dat ze heeft toegegeven dat ze geld van haar rekening had opgenomen om mee naar het casino te gaan. Ze moet nu om precies te zijn 670.225 euro terugbetalen. Ook draait ze op voor de proceskosten van bijna 2.500 euro.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Almelo is nog onduidelijk hoe het staat met de overige vorderingen (de 245.000 euro aan PGB-gelden en 1,4 ton voor Zorg in Natura): "We waren nog niet op de hoogte van dit vonnis en moeten hier eerst in duiken."

Beslag gelegd

Overigens had de gemeente Almelo vooruitlopend op de terugvordering-procedures in een eerder stadium beslag laten leggen op alle tegoeden van diverse bedrijfsonderdelen van Victorie. Bovendien is er beslag gelegd op alle privébezittingen van zowel de directrice als haar adjunct-directeur. Daarbij gaat het om bankrekeningen, maar ook de woningen en aandelen.

Aangifte zorgfraude

De gemeente had ook aangifte tegen de directrice gedaan wegens zorgfraude, maar het Openbaar Ministerie besloot de vrouw niet strafrechtelijk te vervolgen. Almelo gaat bij het gerechtshof nog in beroep tegen die beslissing.

Nadat alle subsidiekranen waren dichtgedraaid, heeft de noodopvang voor probleemjongeren aan de Ootmarsumsestraat intussen de deuren moeten sluiten.