Eerste bedrijven tekenen voor plek op nieuw bedrijventerrein Vriezenveen

De eerste bedrijven hebben vandaag de overeenkomst getekend voor hun komst naar het nieuwe bedrijventerrein Oosterweilanden in Vriezenveen. Wethouder Roel Koster ondertekende vandaag de overeenkomsten met Companjen Bedrijfswagens B.V., Ballast en Slagman B.V. en Jan Harbers Vastgoed B.V en Joosten, Hijsen in het Oosten.

Het terrein is ongeveer elf hectare in omvang. De verkoop van bedrijventerrein Oosterweilanden gebeurt in fases. Fase 1 gaat over ongeveer zes hectare en daarvan is het grootste deel inmiddels verkocht en/of zijn er opties verstrekt.

Het terrein kent een lange voorgeschiedenis. Families eisten geld voor de grond, een wethouder stapte op, en er werd een zonnepark aangelegd. Maar nu de eerste bedrijven hebben getekend, kan er naar de toekomst worden gekeken. Het terrein moet zich kenmerken door duurzaamheid. Niet alleen de manier van bouwen, maar ook de inrichting van het terrein.



Bedrijven

De bedrijven die vandaag hebben getekend, komen uit Almelo, Rijssen en Vriezenveen.



Companjen Bedrijfswagens B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het kopen en verkopen van voornamelijk veewagens, -trailers en -aanhangers. Momenteel zit het bedrijf nog in Almelo, maar ze gaan verhuizen naar Vriezenveen.

Joosten, Hijsen in het Oosten was al gevestigd in Vriezenveen, maar was op zoek naar een nieuw, ruimer onderkomen. De bedoeling is dat het bedrijf al in december aanstaande gaat verhuizen naar de nieuwe locatie.

Ook Ballast en Slagman B.V. en Jan Harbers Vastgoed B.V. uit Rijssen tekende vandaag . Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van moderne duurzame bedrijfsverzamelgebouwen.