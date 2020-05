Regio Twente luidt noodklok: 'Grensondernemers in de knel door corona'

Ondernemers die hun bedrijf in Nederland hebben en wonen in het buitenland, krijgen van de regering nog steeds geen inkomensondersteuning.

Wel is de bestaande TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) uitgebreid naar het kunnen krijgen van een bedrijfskrediet. Voor ondersteuning van levensonderhoud verwijst de staatssecretaris naar het woonland. Echter, de regelingen in Duitsland en België voorzien daar niet in. Hierdoor zitten de grensondernemers tussen wal en schip.



Tientallen ondernemers in Twente

Het gaat naar schatting om ongeveer 1300 ondernemers woonachtig in Duitsland en meer dan 10.000 in België. Ook in Twente zijn er enkele tientallen ondernemers met een bedrijf hier die in Duitsland wonen.





Kampman maakt zich grote zorgen over deze groep: “Het is natuurlijk mooi dat de staatssecretaris de TOZO heeft verruimd, maar nu ook nog het laatste stapje. Daar blijven alle grensgemeenten samen voor knokken. We hebben deze ondernemers straks ook hard nodig als de economie weer op gang komt.”



Vragen bij gemeente

Uit vragen om hulp die bij de gemeenten binnenkomen, blijkt de grote onduidelijkheid waarmee deze zzp’ers te maken hebben. Ook verkeren ze in hoge nood na wekenlang geen of nauwelijks omzetten te hebben gedraaid.



Het is voor de ondernemers extra zuur, omdat ze wel gewoon belasting en premies betalen in Nederland. Nederlandse ondernemers, meest zzp’ers, komen in Duitsland niet in aanmerking voor de zogenaamde ‘soforthilfe’, omdat hun bedrijf niet in Duitsland gevestigd is.



Dat betekent dat ze in voorkomende gevallen worden verwezen naar de bijstand (Härtz-4), waarin bepalingen zijn opgenomen over vermogen en inkomen van een partner. Voor Nederlanders die een beroep doen op de TOZO-regeling zijn die niet van toepassing. Daar komt nog bij dat in het buitenland geldt dat je pas een beroep op het sociale vangnet kan doen als je tenminste vijf jaar in het betreffende land woont.