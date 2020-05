Loempia’s als hart onder de riem voor Aveleijn bewoners

Ze vormen in coronatijd een ietwat vergeten groep in de zorgsector: de mensen met een verstandelijke beperking. Waarop Joël Provoost, begeleider bij De Gravenallee in Denekamp, zijn tante Margie Winokan uit Albergen benaderde. Samen met haar echtgenoot Jos Kroeze sloeg ze aan het loempia's bakken. De bewoners likten er hun vingers bij af...

Volgens Joël Provoost is er dezer dagen volop aandacht voor eenzame ouderen in verzorgingshuizen. Geheel terecht. Maar de cliënten van zorgorganisatie Aveleijn dreigen wat in de vergetelheid te raken.

Toen Provoost zijn tante benaderde, die samen met haar man onder de naam Toko Marjo allerlei Indonesische delicatessen maakt, trokken zij zich het lot van de bewoners aan. Afgelopen weekeinde bakten ze gratis loempia's voor de 32 bewoners van De Gravenallee.

De vlaggen aan de wagen van Toko Marjo op het terrein hangen uit. Wanneer de eerste ronde snacks de frituurpan ingaan, komen een aantal bewoners op de geur en gezelligheid af. Want de weldoeners regelden zelfs artiesten die het publiek op veilige afstand toezingen.



'Ik lust er nog wel een'

Verdeeld over drie etages slaan de bewoners en hun begeleiders de reuring op het terrein gade. Een paar cliënten staan buiten, sommigen zitten in hun rolstoel achter een rood-wit lint. Zodra Margie en Jos de eerste zakken met loempia’s uitdelen, slaat niemand over. "Leuk dat dit hier is", zegt een 52-jarige mannelijke bewoner. "Ik heb één loempia gehad, met saus. En ik lust er nog wel een. De muziek is ook mooi maar ik ga niet dansen."

Een andere bewoner blaast opgewonden op zijn mondharmonica als zanger Henry Wezenberg begint te zingen. "Kort geleden heb ik het zingen weer op gepakt", laat de vocalist weten. "Toen ik werd gevraagd, hoefde ik niet lang na te denken. Deze mensen verdienen een extraatje. Ze hebben het al moeilijk genoeg vanwege het coronavirus. Daarom zing ik vandaag belangeloos om de bewoners een hart onder de riem te steken."

Te gek voor woorden

"Dit soort activiteiten zouden veel meer moeten plaatsvinden", zegt loempiabakker Jos Kroeze. "Voor ouderen wordt er van alles geregeld. Maar over acties voor mensen met een beperking hoor je nagenoeg niets. Terwijl zij ook geen bezoek mogen ontvangen. Ik heb tien jaar in Indonesië gewoond. Daar heb ik zat ellende meegemaakt. Nu ik in onze eigen regio verneem dat een groep mensen bijna in de vergetelheid raakt, wil ik me daarvoor inzetten. Als ik vandaag de grote glimlach op de gezichten van de bewoners zie, raakt me dat echt."

Goed gevoel

Kroeze zegt dat de actie hem een goed gevoel geeft. "Je kon ze net gewoon horen schreeuwen van blijdschap toen de begeleiders de loempia’s uitdeelden. Ik probeer me dan in deze mensen te verplaatsen. Stel dat ik hier zou wonen? Wat begrijp je dan wel en wat niet? Hoe leg je hen uit waarom er niemand voor hen komt? Dat is schrijnend. Nederland moet wakker worden. Een pizzaboer uit Limburg kan bijvoorbeeld toch ook iets organiseren? Deze doelgroep heeft dringend aandacht nodig. Wat voor ouderen kan, kan ook voor mensen met een beperking. Het is te gek voor woorden dat er vanuit de samenleving zo weinig ondernomen wordt voor deze mensen. ”

Begeleider Joël Provoost is het daarmee eens. "De meeste ouderen kunnen wel communiceren. Onze doelgroep kan zich veel minder goed uiten. Daardoor dreigen ze overgeslagen te worden in coronatijd. Het is prachtig om te zien hoe de bewoners genieten van deze actie."

Optredens

Bart Bouwhuis, manager bij de Gravenallee komt ook een kijkje nemen. "Vanuit de stichting proberen we op een creatieve manier activiteiten te bedenken”, vertelt hij. "Zoals een optreden van een artiest of een clown die de ramen wast. Maar dat moeten we wel zelf allemaal regelen. Initiatieven van buitenaf zijn er niet of nauwelijks. Het idee voor deze loempia-ochtend komt vanuit het personeel; dat is natuurlijk helemaal mooi."



Terwijl de tweede ronde hartige hapjes wordt uitgedeeld, zet Wezenberg het coronalied You never walk alone in. Bewoners op de balkons zwaaien blijmoedig mee op het ritme van de muziek. Met één hand. Want in de ander prijkt een kakelverse loempia.