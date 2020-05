Aanslag met mes op pedo-activist Uittenbogaard

Een onbekende man heeft vanochtend een aanslag gepleegd op de bekende pedo-activist Marthijn Uittenbogaard. De man had kans gezien zijn woning binnen te dringen en stond ineens gewapend met een groot mes in de slaapkamer van de Hengeloër. Uittenbogaards advocaat bevestigt de aanslag en zegt dat de indringer is aangehouden.

Het is Uittenbogaard, die het incident zelf via Twitter bekend heeft gemaakt. In de tweet meldt hij dat er vanochtend rond kwart voor zeven ineens een man met een groot mes in zijn slaapkamer stond.

Goed beveiligd

De aanslagpleger blijkt kans te hebben gezien de goed beveiligde woning binnen te dringen. Na eerdere rellen en opstootjes rond de Hengelose woning, waarbij destijds stenen door de ruiten vlogen, is het pand onder meer voorzien van onbreekbaar glas.

Volgens Uittenbogaard schreeuwde de man: "Ik maak je af".

"Hij stond hier ineens boven. Norbert de Jonge (een andere bekende pedo-activisti, red.) logeerde hier. Toen hij op de overloop stond en een andere kamerdeur hoorde, draaide hij zich om. De Jonge zag kans het mes uit zijn hand te slaan."

Uittenbogaards advocaat Sidney Smeets van het gerenommeerde kantoor Spong Advocaten bevestigt het incident. Volgens de raadsman is de aanslagpleger aangehouden: "Bekeken wordt nu of hij via snelrecht wordt berecht of via een reguliere procedure."

Ongedeerd gebleven

De advocaat zegt niet te weten hoe Uittenbogaard heeft weten te ontkomen en of de indringer hem met het mes heeft geprobeerd te raken. Uittenbogaard spreekt zelf van een aanslag die hij "heeft overleefd". Wel weet de advocaat te melden dat de Hengeloër ongedeerd is gebleven.

'Slachtoffer hetze'

Uittenbogaard vindt zelf dat hij het slachtoffer is van een hetze die justitie tegen hem zou voeren. Begin dit jaar werd zijn partner aangehouden. De man wordt er onder meer van verdacht dat hij voorbereidende handelingen zou hebben getroffen voor ontucht met minderjarigen.|



Daarnaast is justitie bezig met een landelijk onderzoek of diverse pedo-activisten, onder wie Uittenbogaard, momenteel werken aan een eventuele doorstart van de eerder door de rechter verboden verklaarde pedoclub Vereniging Martijn. Uittenbogaard is oud-voorzitter van de vereniging, die vindt dat relaties tussen volwassenen en minderjarigen niet strafbaar zouden moeten zijn.

"Hier leidt een hetze door het Openbaar Ministerie - aangestuurd door politici - en media toe. En dat op 4 mei. Triest en schokkend", aldus Uittenbogaard over de aanslag.