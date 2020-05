Alternatieve dodenherdenking in Overijssel, Taptoe op veel plaatsen, vliegtuigen boven Nijverdal

Vier vliegtuigen vlogen rond kwart over acht vanavond boven Nijverdal. De 'missing man formation' werd uitgevoerd ter ere van alle gesneuvelden tijdens oorlog of conflict, zowel militair als burger. Omdat de reguliere herdenking bij het monument vandaag niet door kon gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus, kwamen de vliegtuigen over.

Losser

"Op het Martinusplein zijn we ieder jaar met honderden mensen van alle leeftijden bij elkaar om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Dat kan nu niet. Maar de moed en de nagedachtenis van de mensen die voor onze vrijheid stierven, verbinden ons net zo sterk als altijd. En daar gaat het om.”

Met deze woorden begon burgemeester Cia Kroon van de gemeente Losser haar videoboodschap aan de inwoners van de gemeente Losser. ook daar een alternatieve herdenking, zonder publiek.

Gepaste afstand

In Haaksbergen legde burgemeester Rob Welten in zijn eentje bloemen bij de verschillende oorlogsmonumenten in de gemeente en was ook de ceremonie bij het gemeentehuis conform de coronamaatregelen: met gepaste afstand van elkaar en zonder publiek.

Op veel plaatsen in de provincie was het signaal Taptoe te horen. Jong en oud speelden dat als eerbetoon voor de overlevenden. Hieronder een compilatie van de beelden die bij RTV Oost binnenkwamen.

ook burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente sprak inwoners van die gemeente toe in een videoboodschap, waarin ze de hoop uitspraak dat de inwoners van haar gemeente ook na deze crisis de aandacht voor elkaar vasthouden.

Klein gezelschap

In Almelo werd door een klein gezelschap twee minuten stilte gehouden bij het monument op Dronkelaarsplein waar een krans werd gelegd door burgemeester Arjen Gerritsen.

Dodenherdenking Almelo (Foto: Hof van Twente Fotografie)

In beslotenheid legden burgemeester Kok en een vertegenwoordiger van de Stichting 4 mei Staphorst een krans en bloemen bij het monument aan het Marktplein.





Burgemeester Kok legt een krans in Staphorst (Foto: gemeente Staphorst)

In Vroomshoop was er een kleine herdenking door het 4 mei-comité. Eerder vandaag had wethouder Mark Paters van de gemeente Twenterand al een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Vroomshoop.

Dodenherdenking in Vroomshoop (Foto: NewsUnited/Freddy Gerrits)

Vriezenveen

Een aantal mensen in de Weemelanden in Vriezenveen organiseerde een eigen dodenherdenking. Die vond plaats bij de Diagonaal in Vriezenveen, een appartementencomplex waar voornamelijk ouderen wonen.