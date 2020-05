Zestig procent extra terrasruimte geeft 70 procent van de oorspronkelijke omzet

De ondernemers vragen de gemeente Deventer toestemming om die extra terrasruimte te mogen gebruiken, op het moment dat premier Rutte de maatregelen voor de horeca versoepelt. "Als iedereen op het plein er zestig procent bij krijgt, dan blijft het ook een eerlijk spel."

Anderhalvemetersamenleving

Het plan van de Deventer horecabedrijven omvat een serie maatregelen die doorgevoerd zullen moeten worden om de horeca in de huidige anderhalvemetersamenleving in te passen. Omdat in het buitenland steeds meer maatregelen versoepeld worden, is de hoop steeds meer dat minister-president Rutte de horeca in Nederland binnenkort ook ruimte geeft. Deventer wil er zo goed mogelijk klaar voor zijn als dat moment komt.

We moesten toen binnen een half uur dicht, straks willen we binnen een half uur weer open Deventer horeca

'Anderhalve meter een ramp'

“Ons plan is eigenlijk het gevolg van een uitgestoken hand van de gemeente om na te denken onder welke randvoorwaarden we open zouden kunnen”, zegt Paul Kösters van Gastronomie Saint Tropez. "En dat willen we heel erg graag want die anderhalve meter is voor horecabedrijven natuurlijk een ramp. Ons plan is er dus op gericht om binnen de nieuwe samenleving zo snel mogelijk open te gaan."

Zestig procent extra terrasruimte neemt openbare ruimte (Foto: RTV Oost)

Kösters dacht mee aan het plan van de bijna 25 horecabedrijven aan de Deventer Brink. “Bij ieder toilet zit straks een toiletjuffrouw zodat na ieder toiletbezoek wordt gereinigd. Op alle vlakken worden de maatregelen genomen die nu nodig zijn.” Maandagmiddag heeft een aantal ondernemers de nieuwe anderhalvemeterterrassen opgesteld om te kunnen zien wat het ruimtelijk effect is.

Terrasruimte

Op de meeste plekken in Deventer is er genoeg ruimte om binnen de openbare functie van het plein zestig procent extra terrasruimte te creëren. Hier en daar is het met passen en meten maar het kán wel in Deventer.

We denken dat we tot 75% van de oorspronkelijke terrasomzet terug kunnen halen Deventer horeca

"Met 60 procent extra terrasruimte is voor ons 70 tot 75 procent van de omzet te halen uit het precorona-tijdperk", zegt ook Hans Huberts van Koninklijke horeca Nederland in Deventer. "En dat is wat je er maximaal uit kunt halen."

Anderhalvemeter terras op de Brink toch nog gezellig (Foto: RTV Oost)

Huberts ziet dat horeca in andere regio's meekijken hoe Deventer het wil gaan aanpakken. "We zijn iets verder hier maar voor iedereen is het iets nieuws natuurlijk."

Bredere impact

"Deventer is een stad van sfeer en op de Brink wordt die gemaakt door al die terrassen." Binnenstadmanager Peter Brouwer wijst op de impact die het zal hebben als de Brink weer zijn oorspronkelijke uitstraling terug heeft. "Als de sfeer er is, profiteren daar de winkels meteen weer van, en daar profiteert de cultuursector van. Deventer heeft heel veel sfeer en dat hebben de mensen ook wel nodig in deze tijden."

Horecasluiting

Iedere sector is bezig met de omschakeling naar de anderhalvemetersamenleving maar voor de horeca is dat een uitermate lastige klus. Intussen staat het water hen aan de lippen want na twee maanden sluiting dreigt voor steeds meer horecaondernemers het faillissement.

Het plan van de ondernemers op de Brink ligt nu bij de gemeente Deventer. Voordat die toestemming kan geven, zal de regering de landelijke horecasluiting moeten intrekken.

De Brink in Deventer zonder terrassen (Foto: RTV Oost)