Auto verwoest bij brand in Enschede

In Enschede is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond half twee bij een geparkeerde auto in de Gladiolenstraat in de wijk Schreurserve.

Toen de brandweer op de plek van de brand aankwam, stond het voertuig al volledig in brand. De auto was niet meer te redden en is total loss verklaard. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

De politie onderzoekt de brand en roept getuigen op zich te melden. Er gaan de laatste maanden vaker auto's in vlammen op in Enschede. Zo was het in de nacht voor Koningsdag ook nog raak.