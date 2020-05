Melkprijs onder druk door coronacrisis, maar niet bij biologische boeren in Overijssel

Terwijl de prijzen van reguliere zuivelproducten als gevolg van de coronacrisis onder druk staan , verandert er voor biologische melkveehouders in Overijssel niet zoveel. Dat meldt de biologische afzetcoöperatie Eko Holland. Dat komt omdat 95 procent van de biologische melk in Nederland blijft, tegenover acht procent van de reguliere zuivel.

Het exportpercentage van biologische melk ligt veel lager dan het percentage in de reguliere sector en daardoor heeft het coronavirus nauwelijks invloed op de afzet van Nederlandse biologische melk.

Toch zijn de gevolgen van de pandemie organisatorisch-technisch wel zichtbaar op de biologische melkmarkt, geeft bestuurslid Boons van Eko Holland aan.

Meer vraag dan aanbod

Er was de afgelopen periode namelijk meer vraag naar biologische melk dan aanbod, vooral tijdens de 'hamsterweken' half maart. "Tijdens de coronacrisis leverden we te weinig melk in vergelijking met de afzet", aldus Boons.

"Nu merken we dat het aanbod van onze boeren weer aantrekt en we op een ander niveau verder gaan. De verwachting is dat er dit jaar niet veel mensen op vakantie gaan naar het buitenland en dat in die periode meer in de supermarkt gekocht wordt. Dan komt de biologische melkconsumptie weer in balans."

Minder melk

Ondanks deze verwachting heeft Eko Holland haar leden gevraagd niet meer melk te produceren dan de voorgaande jaren. "In april gaan de koeien weer naar buiten, waardoor ze meer eiwitten binnen krijgen en meer melk produceren", legt boerin Jenny Stokkers uit. Zij heeft een biologische melkveehouderij in Enschede met zestig koeien en is lid van Eko Holland.

"Maar door het coronavirus is er minder vraag naar biologische melk en room bij de horeca en speciaalzaken, omdat die dicht zijn. Daarom vraagt de coöperatie ons om niet te veel melk te produceren, anders zijn ze genoodzaakt om de extra melk als reguliere melk te verkopen en dat levert minder geld op."

Zwangerschapsverlof

Om aan de vraag van haar coöperatie te voldoen, heeft Stokkers een aantal kleine maatregelen genomen. "We geven de koeien bijvoorbeeld een wat langer ‘zwangerschapsverlof’. Dit betekent dat we de koeien tijdens dat verlof niet melken."

"Daarnaast doen we de koeien die we weg willen doen, iets eerder weg dan gepland was. Door deze maatregelen zorgen we ervoor dat we niet te veel melk produceren en zo goed mogelijk inspelen op de coronacrisis."