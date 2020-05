Sein brand meester bij grote brand in opslaghal tuinmeubelbedrijf Kees Smit in Vroomshoop

In een hal voor meubelopslag in Vroomshoop is vanmiddag een grote brand uitgebroken. Het gaat om een opslag van tuinmeubelbedrijf Kees Smit, in het oude pand van Vroomshoop Meubelen. De brandweer was met veel korpsen uit de regio ter plaatse om het vuur te bestrijden. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

Verdere uitbreiding van de brand wordt niet verwacht, al is de brandweer nog wel enkele uren bezig met nablussen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

'Ging enorm snel'

Op het moment dat de brand aan de Havenstraat uitbrak, waren er medewerkers aanwezig in de hal. Een van hen is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Een medewerker van Kees Smit vertelt: "Ik ben direct naar het pand gereden toen mijn collega meldde dat er brand was. Direct iedereen naar buiten geroepen en de brandweer gebeld. Het ging enorm snel."

De rookwolken waren tot ver in de provincie te zien. De brandweer waarschuwde mensen om uit de rook te blijven. Naastgelegen panden en huizen aan de Lindeflier zijn ontruimd.

Geruchten ontkracht

Een voorlichter van de brandweer kan nog weinig zeggen over de oorzaak van de brand. Geruchten over gevaarlijke stoffen en instortingsgevaar kan hij niet bevestigen.

"Als er een brand uitbreekt, komen er altijd gevaarlijke stoffen vrij, maar in hoeverre we daar nu iets over kunnen zeggen, weten we niet. Daarvoor zullen we eerst metingen moeten verrichten." Ook kan hij niets zeggen over instortingsgevaar. "Daarover heb ik nog niets gehoord."