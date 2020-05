Bezoekersunit bij verpleeghuis in Rijssen groot succes

Zo ook door Gerda Prins en Janny Grooten die hun moeder kwamen bezoeken. "Erg leuk om het op deze manier te doen", zegt Prins. "Het is af en toe wel lastig, want mijn moeder is behoorlijk doof."

Huiskamer

De communicatie tussen de personen loopt via een babyfoon. "Je merkt dat deze setting een soort huiskamergevoel creëert", vervolgt Prins. "Het is toch anders dan buiten voor het raam. Natuurlijk kan je geen knuffel geven, maar dit is een heel mooi alternatief."

Wethouder Ben Beense sluit zich daarbij aan. "Mooi om te zien hoe een lokaal bouwbedrijf deze unit ter beschikking stelt. Het is een noodoplossing maar voor deze situatie echt heel erg mooi."

Vreemd

Grooten zag haar moeder glunderen in de bezoekersunit. "Mijn moeder vond het wel een beetje vreemd, maar wel heel leuk. Haar was verteld dat ze naar een andere 'kamer' ging en het was dus een beetje onwennig. Maar we zijn er heel blij mee."