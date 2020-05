Verslaggever Danny de Vries: "Toen ik mijn ogen weer open deed lag ik achter in de gang tegen de trap aan"

Danny de Vries werkte twintig jaar geleden voor RTV Oost. Hij was op zaterdagmiddag 13 mei toevallig aan het werk in de buurt van Roombeek mét een camera. De beelden die hij maakte van de allesverwoestende explosies gingen de hele wereld over. "Ik zeg weleens: het was een journalistiek hoogtepunt, maar een persoonlijk dieptepunt."

Blijven filmen, dat is het enige wat ik nog een beetje begrijp. Het is mijn werk. Overijssel moet straks kunnen zien wat hier allemaal is gebeurd. Alsof ik in een kermisattractie zit blijf ik filmen. Van links naar rechts, van boven naar beneden. Ik sta te trillen op mijn benen.

Een passage uit het boek 'Brief aan Marcel', waarin oud-journalist Danny de Vries tot in detail beschrijft wat er in zijn hoofd omging toen hij de ontploffing van de vuurwerkopslagplaats filmde. Hij schreef het boek tijdens deze coronacrisis omdat hij veel overeenkomsten ziet tussen nu en twintig jaar geleden.

"Toen werden er ook evenementen afgelast, er waren financiële regelingen, we werden elke dag op de hoogte gehouden van het aantal doden, gewonden en vermisten. Kinderen die nu krijttekeningen op straat maken, maakten toen tekeningen op de schuttingpanelen. Het zijn zoveel momenten en gevoelens die zo vergelijkbaar zijn."

Enkele maanden na de vuurwerkramp begon Danny al op te schrijven wat hij had meegemaakt en hoe hij alles beleefde. "De details die vergeten worden, zijn voor mij gelukkig allemaal bewaard gebleven."

Het boek is opgedragen aan vriend en collega Marcel van Nieuwenhoven. De gedreven cameraman was altijd op zoek naar primeurs en stierf op 13 mei 2000 in het harnas. Hij werd 31 jaar. Marcels oom kreeg onlangs het allereerste exemplaar. "Het is een mooie manier om de cirkel rond te maken."

Op 13 mei is het twintig jaar geleden dat de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks ontplofte. 23 mensen overleefden de enorme explosies niet. Daarnaast waren er bijna duizend gewonden en werd de volkswijk Roombeek compleet verwoest. In deze serie blikken zes direct betrokkenen terug op 13 mei 2000 en hoe die warme zaterdagmiddag nog altijd in hun geheugen staat gegrift.