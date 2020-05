Heracles Almelo houdt aanvoerder Robin Pröpper binnenboord

Robin Pröpper speelt ook komend seizoen voor Heracles Almelo. De optie in het contract van de aanvoerder is gelicht en daardoor ligt hij nu tot medio 2021 vast.

"Robin is een belangrijke schakel in ons team", zegt technisch directeur Tim Gilissen over de verdediger. "Niet alleen als voetballer, ook als persoon speelt hij een belangrijke rol. Robin is niet voor niks onze aanvoerder. We zijn blij dat hij ook volgend seizoen onderdeel uitmaakt van de selectie."

Voel me goed

"Ik voel me goed bij deze club", vertelt Pröpper. "Na een lange periode van blessureleed heb ik dit seizoen de kans gekregen weer meer van mezelf te laten zien. Graag had ik en hadden wij de sportieve strijd afgemaakt. Maar de wil en drang om er volgend seizoen samen met het team en onze supporters iets moois van te maken, is nu extra groot."

Pröpper gaat komend seizoen zijn vijfde jaar in voor de ploeg uit Almelo. Hij speelde tot nu toe 67 competitiewedstrijden en scoorde daarin drie keer.